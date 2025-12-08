El Seguro Nacional de Salud (Senasa) garantizó la prestación de servicios médicos a sus más de 7.4 millones de afiliados, pese al impacto generado por el millonario robo que llevó a la detención de su exdirector Santiago Hazim y otros siete implicados.

De acuerdo con la institución, esta judicialización no menoscaba su red activa, que comprende 7,812 médicos independientes, 301 clínicas, 185 hospitales, 460 centros especializados, 147 laboratorios, más de 50 centros de imágenes, 979 farmacias habilitadas y 103 centros de atención primaria.

Todo ello permite brindar servicios de consultas, diagnósticos, cirugías, tratamientos y medicamentos en todo el territorio nacional, informó la aseguradora estatal y destacó que trabaja en fortalecer sus procesos internos e implementar nuevas plataformas tecnológicas para agilizar autorizaciones, ofrecer herramientas de autoservicio y mejorar los tiempos de respuesta, especialmente en la dispensación de medicamentos.

En los últimos tres meses, precisió que la institución autorizó más de 26,000 servicios por un monto estimado que supera los 19 mil millones de pesos, reflejando -según la entidad pública- una mayor capacidad operativa y un esfuerzo continuo de mejora.

