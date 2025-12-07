Abinader ordenó que Senasa se constituya en actor civil para recuperar lo robado

El presidente Luis Abinader ordenó que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se constituya en actor civil para "recuperar hasta el último peso robado" en el caso de corrupción del que es acusado Santiago Hazim, su exdirector, y otras siete personas.

El Ministerio Público detuvo la víspera a Hazim y a otros acusados en lo que llama "Operación Cobra", un entramado delictivo que instauró un sistema de corrupción sistemático, por lo que acusa al grupo de Kazim de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Abinader dijo que al recibir informaciones que levantaban sospechas de irregularidades en la institución, ordenó una investigación inmediata.

“Esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley”, escribió en su cuenta en la red social X.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El presidente Abinader dijo tener la firme determinación de que este y cualquier otro acto de corrupción sea llevado a la justicia, y que se imponga todo el peso de la ley a quienes hayan defraudado al Estado.

“Los dominicanos pueden tener plena confianza en nuestro compromiso que en este Gobierno no hay espacio para la corrupción ni para la impunidad”, insistió el jefe del Estado.

Además de Santiago Hazim fueron arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más