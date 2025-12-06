El exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, quedó bajo arresto la noche de este sábado y deberá ser presentado ante un juez en un plazo máximo de 48 horas, como establece el debido proceso.

Su abogado, Miguel Valerio, confirmó que el Ministerio Público dispuso la detención luego de una entrevista realizada en la Procuraduría General de la República.

El defensor indicó que la posición formal de la barra técnica será fijada una vez la Fiscalía deposite la solicitud de medida de coerción.

Hazim había acudido a la Procuraduría desde las 5:00 de la tarde por su presunta vinculación a un caso de corrupción administrativa relacionado con su gestión al frente del Seguro Nacional de Salud.

