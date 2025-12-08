El partido opositor la Fuerza del Pueblo (FP) exigió que se llegue “hasta las últimas consecuencias” la "Operación Cobra" de la Procuraduría General de la República (PGR) por el robo de recursos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y sostuvo que "este desfalco millonario" lo viene denunciado desde el año 2021.

"El partido Fuerza del Pueblo celebra que la PGR haya dado inicio formal a la operación, que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público”, indicó un comunicado partidista.

Fernando Caamaño, titular de la Secretaría de Seguridad Social de la FP, valoró la judicialización del caso e insistió en que fue esta instancia la que presentó denuncias formales ante la SISALRIL en 2021, solicitando la intervención de SeNaSa por indicios de irregularidades en este sector de la salud que "es uno de los intereses más sensibles para la población".

El documento sostiene que el apresamiento del exdirector Santiago Hazim obliga a una vigilancia estricta del proceso y exige que todo recurso desviado “sea devuelto de manera expedita y sin dilación alguna”.

Caamaño recordó que Santiago Hazim estuvo encargado del Sector Externo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) del presidente Luis Abinader, quien este domingo también exigió que se castigue a los culpables y que lo robado regrese a las arcas estatales.

La organización del expresidente Leonel Fernández advierte que el proceso judicial debe desarrollarse con "transparencia e información oportuna".

La FP rechaza que se utilicen recursos del Régimen Contributivo para cubrir déficits del Régimen Subsidiado de Senasa, y acusa al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y a Sisalril de intentar compensar la situación con fondos de ARS pequeñas o incluso con las reservas técnicas del Seguro de Riesgos Laborales, pertenecientes al IDOPPRIL.

"Hasta tanto no se pronuncien los tribunales respecto a las cuantías envueltas y la culpabilidad de los implicados, debe preservarse la integridad de los fondos", remarcó la organización política opositora.

