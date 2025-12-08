Miguel Valdemar, uno de los abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph, afirmó este lunes que no poseen el expediente del caso y que tampoco le han notificado la solicitud de medida de coerción de las cuatro directivas del Instituto Leonardo Da Vinci detenidas el pasado sábado 6.

Las directivas fueron detenidas por supuesta “negligencia extrema" en el cuidado de los niños que participaban en una excursión en una hacienda donde falleció el mes pasado la niña de origen haitiano Stephora, de 11 años de edad.

Se trata de Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra cuatro integrantes del Colegio Leonardo Da Vinci por su presunta responsabilidad en la muerte por ahogamiento de Stephora.

La solicitud fue presentada en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago y plantea una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida, presentación periódica y uso de localizadores electrónicos.

La muerte de la niña se produjo el 14 de noviembre en una de las piscinas de la hacienda Los Caballos de Santiago de los Caballeros y ha derivado incluso en peticiones de las autoridades haitianas a las dominicanas.

