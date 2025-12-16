La empresa Farmacard S.R.L comunicó su decisión de desistir de la medida cautelar interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de la Resolución RIC-0109-2025, de fecha 15 de agosto de 2025, emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que anuló el contrato suscrito por el Seguro Nacional de Salud (Senasa) con esa razón social para la provisión de medicamentos ambulatorios a los afiliados del régimen contributivo, pensionados y jubilados.

A través de un comunicado, la farmacéutica indicó que en fecha 11 de diciembre de 2025 fue celebrada la audiencia relativa a la solicitud de adopción de medida cautelar anticipada interpuesta por la empresa contra la resolución de Contrataciones Públicas, hasta tanto fuera decidido el recurso de reconsideración interpuesto por la parte accionante.

Este desistimiento, presentado formalmente durante la audiencia convocada por el Tribunal, deja sin efecto la solicitud de suspensión provisional que buscaba impedir la ejecución de la decisión administrativa.

Por su parte, el órgano rector requirió el archivo del expediente, quedando el mismo en estado de fallo conforme a los procedimientos establecidos por el TSA.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más