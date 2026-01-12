El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo Sanz Lovatón, calificó como “un desahogo normal” las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y aseguró que no representan una fractura dentro del Gobierno ni de la coalición oficialista.

Sanz Lovatón afirmó que los procesos de entradas y salidas dentro de las instituciones públicas suelen generar tensiones, similares a las que ocurren en el sector privado cuando hay cambios de gerencia o reestructuraciones internas.

“Son situaciones normales, propias de cualquier proceso humano y administrativo, que con el paso de los días se van normalizando”. Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

El titular del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) enfatizó que el gobierno del presidente Luis Abinader se mantiene “completamente unificado” y alineado con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal fuerza de la coalición que gobierna el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“No gobierna solo el PRM, gobierna una coalición de partidos, y esa unidad está intacta”, sostuvo.

Indicó que durante el Consejo de Ministros se comenzaron a delimitar las prioridades para este 2026, reafirmando el enfoque del Ejecutivo en “gobernar para toda la población dominicana”.

En ese sentido, destacó que República Dominicana es un “referente” en América Latina en áreas como el crecimiento económico, la protección laboral y la reducción de la pobreza, logros que, según dijo, deben ser el centro del debate público.

El también aspirante a la presidencia de República Dominicana subrayó que el país vive en democracia, con un equilibrio entre los poderes del Estado, y que las diferencias o tensiones internas forman parte normal de ese sistema.

“El Gobierno está en un momento estelar, unificado en el propósito de rendirle cuentas y resultados al pueblo dominicano”, concluyó.

Cancelaciones masivas

Las declaraciones de Sanz Lovatón surgen luego de que Alfredo Pacheco se quejara sobre las oportunidades dadas por el presidente Luis Abinader a figuras ajenas al Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que ocupen posiciones en el tren gubernamental, en perjuicio de los compañeros de su organización política.

Aunque el diputado se declaró un abanderado de los cambios anunciados por el Ejecutivo y un defensor de su Gobierno, aseveró que si bien los ajustes son necesarios, los nombramientos que benefician a “arribistas”, afectan a quienes, además de ser políticos, se han preparado para ejercer una función técnica.

“No voy a comprender que, en nombre de esos cambios se persiga a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas, porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles y vienen a obrar en contra de los que ayudaron a construir ese Gobierno”, comentó el legislador en el Congreso Nacional.

Además de Sanz Lovatón, el Guido Gómez Mazara llamó a actuar con prudencia frente a críticas que, aunque puedan ser legítimas e inteligentes, podrían ser utilizadas por sectores adversos al oficialismo.

“Pienso que en la actual coyuntura lo importante es que se canalice efectivamente, ya sea en las instancias institucionales partidarias o en los focos del Gobierno donde estamos trabajando de manera privada”, expresó.

Gómez Mazara advirtió que el Gobierno debe entrar en una fase de definición clara de su política, al tiempo que alertó que los adversarios del PRM suelen aprovechar cualquier desliz o desacierto para obtener ventajas electorales.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más