El presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó el Consejo de Ministros extendido, una sesión de trabajo de día completo orientada a priorizar y articular los proyectos estratégicos de mayor impacto social que serán ejecutados en el año 2026, alineados con las 10 metas priorizadas, donde se reafirmó el compromiso del Gobierno con una gestión enfocada en resultados y bienestar para la gente.

El director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Félix Reyna, aclaró que, aunque se delimitaron las metas prioritarias para impactar a República Dominicana, esto no quiere decir que se dejen de lado los demás compromisos del Gobierno.

Informó que el presidente Luis Abinader insistió en la trascendencia del seguimiento al trabajo como forma de ofrecer respuestas seguras y contundentes, que impacten de manera positiva a República Dominicana.

Reyna indicó que el mandatario reiteró la importancia de la transparencia y del manejo de los recursos que cada uno de los funcionarios tiene a su disposición en los diferentes ministerios e instituciones del Estado para ejecutar lo planificado y priorizado.

En el sector salud, el Gobierno priorizará el fortalecimiento del primer nivel de atención, la reforma a la seguridad social, la política nacional de medicamentos, la mejora de la red de hospitales traumatológicos y un mayor enfoque en la atención a la salud mental.

En desarrollo agrícola y sostenibilidad, el Gobierno promoverá la mecanización del campo, la tecnificación del riego, las compras estatales para el desarrollo, el manejo de cuencas y planes de ordenamiento territorial.

Además, se enfocará en asegurar obras críticas de infraestructura y en la aplicación de seguros paramétricos en el sector agrícola. En cuanto a la efectividad del Estado, se impulsará la iniciativa “Burocracia Cero”, junto a sistemas de control previo contra la corrupción y el monitoreo de la calidad de los servicios públicos.

El Consejo de Ministros extendido constituyó el segundo momento de la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de Gobierno 2026”, impulsada por el Ministerio de la Presidencia desde octubre de 2025, que inició con un proceso de consulta a organizaciones sociales representativas de mujeres, jóvenes, niñez y personas envejecientes.

Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo, las instituciones asumieron compromisos claros orientados a la ejecución plena de las iniciativas con mayor impacto, bajo criterios de eficiencia, transparencia y cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, se definieron mecanismos de seguimiento, medición y ajuste que permitirán evaluar el avance de cada proyecto a lo largo del 2026.

Las decisiones emanadas de este Consejo de Ministros extendido serán de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Gobierno y servirán como base para el monitoreo continuo y la mejora del desempeño de la gestión gubernamental durante el 2026.

