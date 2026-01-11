Las organizaciones políticas Frente Amplio y Alianza País realizaron este domingo un acto en el que condenaron "la violación de la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela", ejecutada por el Gobierno de los Estados Unidos el pasado 3 de enero, hechos que calificaron como una grave transgresión al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

Durante el acto que se hizo en la Plaza Bolívar, se animó a los presentes con expresiones artísticas, se depositó una ofrenda floral al libertador Simón Bolivar, y María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, presentó el manifiesto suscrito por ambas organizaciones; mientras, el doctor Guillermo Moreno pronunció las palabras de cierre del evento.

Las organizaciones afirmaron que los principios y normas del derecho internacional, surgidos tras las dos guerras mundiales, constituyen una conquista civilizatoria fundamental para la convivencia entre los Estados soberanos y un límite indispensable frente al uso de la fuerza, la dominación y el expansionismo de las grandes potencias. “Toda actuación de un Estado fuera del ordenamiento internacional carece de legalidad y legitimidad y debe ser repudiada por la comunidad internacional”, sostiene el manifiesto.

El Frente Amplio y Alianza País denunciaron como un acto de guerra el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada nacional Cilia Flores, señalando que esta acción viola las garantías que protegen a los jefes de Estado y exigieron su inmediata puesta en libertad. Indicaron que estos hechos confirman una escalada peligrosa que amenaza la paz regional y mundial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las organizaciones políticas advirtieron que la verdadera motivación de la agresión contra Venezuela es la apropiación de sus recursos naturales, retrotrayendo a la región a prácticas coloniales que se creían superadas. “El pueblo venezolano es el único y legítimo propietario de sus recursos, y su explotación debe estar orientada exclusivamente al bienestar de las y los venezolanos”, subrayó.

El Frente Amplio y Alianza País denunciaron como un acto de guerra el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada nacional Cilia Flores

Recordaron que ni Venezuela, ni el Caribe, ni América Latina son patio trasero de ninguna potencia, y que los pueblos de la región conquistaron hace más de dos siglos su independencia y su derecho a la autodeterminación.

Asimismo, destacaron que el pueblo dominicano conoce de primera mano las consecuencias del uso de la fuerza, tras haber sufrido las intervenciones militares estadounidenses de 1916 y 1965.

Finalmente, el manifiesto llamó a preservar a América Latina y el Caribe como zona de paz y exhortaron al Estado dominicano a abstenerse de participar en cualquier acción que atente contra la soberanía de otro país, en coherencia con el mandato constitucional que consagra el principio de no intervención como norma invariable de la política internacional dominicana

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más