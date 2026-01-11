El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que en la primera etapa del Consejo de Ministros extendido celebrado este domingo es la priorización de la planificación y la alineación presupuestaria como ejes centrales para la ejecución de las metas estratégicas del Gobierno durante el 2026.

El funcionario explicó que esta jornada de trabajo marca el inicio de una nueva etapa de la gestión gubernamental, orientada a garantizar que los recursos públicos estén directamente vinculados a las 10 metas prioritarias del Gobierno, con el objetivo de maximizar el impacto de las políticas públicas en la calidad de vida de la ciudadanía.

“El enfoque tiene que ver con la planificación y el presupuesto, con los presupuestos que vamos a ir impulsando durante este año y con todos los aspectos vinculados al 2026”, subrayó el funcionario al ofrecer declaraciones desde el Palacio Nacional.

Indicó que el Consejo de Ministros número 55, desde agosto de 2020, se desarrolla como una jornada extendida, diseñada para articular y alinear los esfuerzos de todas las instituciones del Estado en torno a los proyectos priorizados, superando barreras de ejecución y asegurando coherencia entre objetivos, planificación y financiamiento.

Como parte de la metodología de trabajo, los ministros fueron distribuidos en mesas temáticas correspondientes a cada una de las 10 prioridades gubernamentales, con el fin de identificar acciones concretas, necesidades presupuestarias y mecanismos de seguimiento que permitan iniciar el 2026 con una ejecución más eficiente.

La jornada cuenta con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de expertos internacionales, entre ellos Francis Maude, exministro de gabinete del Reino Unido, quienes aportan metodologías orientadas a fortalecer la gestión por resultados y la disciplina presupuestaria.

Paliza destacó que esta articulación busca asegurar que cada peso del presupuesto esté alineado con los objetivos estratégicos del Gobierno, consolidando una gestión pública más enfocada, planificada y orientada a resultados.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más