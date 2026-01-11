El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, consideró que en la actual coyuntura política es fundamental que las críticas internas sean canalizadas de manera efectiva a través de las instancias institucionales del partido o en los espacios del Gobierno donde se trabaja de forma reservada.

Gómez Mazara advirtió que el Gobierno debe entrar en una fase de definición clara de su política, al tiempo que alertó que los adversarios naturales del PRM suelen aprovechar cualquier desliz o desacierto para obtener ventajas electorales.

“Pienso que en la actual coyuntura lo importante es que se canalice efectivamente, ya sea en las instancias institucionales partidarias o en los focos del Gobierno donde estamos trabajando de manera privada”, expresó.

El dirigente perremeísta llamó a actuar con prudencia frente a críticas que, aunque puedan ser legítimas e inteligentes, podrían ser utilizadas por sectores adversos al oficialismo.

“Hace muchos años leí y decía que quien se presta para ser peón del veneno es doblemente tonto. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, porque críticas legítimas, incluso bien pensadas, pueden ser usadas por los adversarios naturales del partido”, sostuvo.

Estas declaraciones de Gómez Mazara se realizan luego de que el Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, se quejó sobre las oportunidades dadas por el Ejecutivo a figuras ajenas al Partido Revolucionario Moderno para que ocupen posiciones en el tren gubernamental, en perjuicio de los compañeros de su organización política.

Aunque el diputado se declaró un abanderado de los cambios anunciados por el presidente Luis Abinader y un defensor de su Gobierno, aseveró que si bien los ajustes son necesarios, los nombramientos que benefician a “arribistas”, afectan a quienes, además de ser políticos, se han preparado para ejercer una función técnica.

“No voy a comprender que, en nombre de esos cambios se persiga a compañeritos de la base del partido para satisfacer egos de funcionarios que son arribistas, porque están en todos los gobiernos y se hacen los imprescindibles y vienen a obrar en contra de los que ayudaron a construir ese Gobierno”, comentó el legislador en el Congreso Nacional.

Karla Alcántara