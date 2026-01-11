El presidente Luis Abinader y su gabinete desarrollarán este domingo una jornada de trabajo dirigida a priorizar y articular los proyectos de mayor impacto en la vida de los dominicanos y en el seguimiento de las 10 metas presidenciales priorizadas.
Los ministros, directores y funcionarios se organizarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, para revisar la planificación y el presupuesto del 2026.
En la jornada, que inició a las 11:40 de la mañana, los funcionarios del Gobierno definirán los mecanismos claros de seguimiento y articulación para revisar, medir y ajustar cada uno de los proyectos durante el transcurso del año.
Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo del día, los funcionarios deberán dedicarse a garantizar la ejecución plena de los proyectos que más aportan a las 10 metas priorizadas, bajo criterios de aumento de la eficiencia, transparencia y cercanía con la gente.
El Consejo de Ministros es el segundo momento de la “Jornada de articulación: Acciones priorizadas para las metas de gobierno 2026”, iniciada por el Ministerio de la Presidencia en octubre del 2025, con la consulta a representantes de organizaciones sociales que trabajan y representan a sectores poblaciones de mujeres, jóvenes, niños y envejecientes.
Las decisiones del primer Consejo de Ministros de este año serán de ejecución obligatoria para las instituciones, y servirán como punto de partida para evaluar y mejorar el desarrollo de la gestión gubernamental.
