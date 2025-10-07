El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y director general de Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, presentaron este martes a los legisladores del Senado el plan Meta RD 2036, que busca duplicar el PIB para la próxima década.

Paliza explicó que los diez objetivos priorizados del Gobierno para el cuatrienio 2024-2028, conforman el primer paso para alcanzar la visión-país establecida en dicha estrategia. Estos objetivos son: aumentar la esperanza de vida al nacer, reducir la tasa de homicidios, mejorar el índice de infraestructura de calidad, elevar el peso de la clase media en la población e incrementar el PIB per cápita.

Asimismo, aumentar la tasa de formalidad en el empleo, mejorar el promedio de años efectivos de aprendizaje, reducir la tasa de pobreza multidimensional en zonas rurales, disminuir el porcentaje de hogares con alta vulnerabilidad ante choques climáticos (IVACC) y elevar el índice de efectividad del Gobierno.

Además, Paliza manifestó que, para asegurar una ejecución efectiva del proyecto, se ha puesto en marcha una arquitectura de gobernanza y seguimiento que incluye gabinetes interinstitucionales, Consejo de Ministros trimestrales, el programa “Gobierno en las Provincias”, unidades de cumplimiento en cada institución y un nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional.

Puntualizó que alcanzar estas metas requiere un compromiso articulado entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil y que el enfoque de este es sentar las bases para un desarrollo sostenible e inclusivo, centrado en la calidad de vida de las personas y con un enfoque territorial.

“Meta RD 2036 debe consolidarse como una verdadera política de Estado, más allá de los ciclos electorales. No importa quién gobierne después de este período; lo fundamental es que los resultados alcanzados se conviertan en compromisos nacionales”, añadió el ministro.

De su lado, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Peter Prazmowski, destacó que Meta RD 2036 busca duplicar el ingreso per cápita, pasando de US$ 11,000 en 2024 a más de US $22,000 en 2036, lo que implica mantener un crecimiento económico sostenido del 6 % anual.

Destacó que para lograrlo será necesario impulsar una nueva generación de reformas centradas en educación, innovación, institucionalidad y equidad territorial, bajo un enfoque adaptativo, colectivo y transformador y mencionó se han conformado equipos multisectoriales que dan seguimiento a los avances.

Mientras que, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó su respaldo a la iniciativa, destacando que se trata de una propuesta que trasciende los intereses partidarios y protagonismo político que responde directamente al bienestar de la población.

El proyecto, creado mediante el decreto 337-24, tiene como objetivo duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) real en los próximos 12 años, pasando de un ingreso per cápita de US$ 11,000 en 2024 a más de US$ 22,000 en 2036. Para lograrlo, se proyecta un crecimiento económico sostenido de 6 % anual.

