Senado de EEUU confirma a Leah Campos como embajadora en República Dominicana

La embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó a través de sus cuentas en las redes sociales que el Senado de ese país ha confirmado como embajadora en República Dominicana a Leah Campos, cinco meses después de ser propuesta para el cargo.

La hija de una migrante española y un estadounidense de raíces mexicanas es madre de cuatro hijos. Está casada con Alfred Francis, un oficial del Servicio Exterior de Estados Unidos que sirvió en Afganistán.

Seis meses antes de presentar su candidatura, Campos había renunciado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), donde por más de 10 años se desempeñó como oficial de operaciones en el Servicio Clandestino Oficial. Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Estatal de Arizona y una maestría en Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Pittsburgh.

En la comisión de senadores que ahora la confirmó, Campos declaró que sus intenciones son trabajar para mejorar la seguridad fronteriza, frenar la inmigración ilegal en territorio estadounidense y ayudar a desmantelar los cárteles de drogas, además de contrarrestar la influencia del Partido Comunista Chino (PPC) en el territorio dominicano.

“Esposa, madre, católica, conservadora y cristiana”, fueron las palabras con las que se describió Campos al ser nominada candidata al Congreso de Arizona hace unos años, cuando fue derrotada en las primarias del Partido Republicano por Vernon Parker.

En el primer gobierno de Donald Trump, este la nombró como asesora estratégico senior para América Latina, Europa del Sur, Oriente Medio y África.

La embajada de EEUU ha permanecido sin titular desde el año 2021, cuando Robin Bernstein, también republicana, concluyó su gestión. Durante el gobierno de Joe Biden, la legación diplomática operó siempre bajo la dirección de un encargado de Negocios.

