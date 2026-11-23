El panorama político dominicano estuvo marcado este fin de semana, sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 2026, por juramentaciones, encuentros partidarios, pronunciamientos de dirigentes y movimientos de organización territorial de cara a las elecciones de 2028.

Dentro del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), los proyectos presidenciales de Carolina Mejía y David Collado registraron nuevos respaldos y actividades de fortalecimiento de sus estructuras políticas en distintos puntos del país.

Mientras tanto, el expresidente Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que su organización ha logrado colocarse a la par de sus principales adversarios, en un escenario que describió como una competencia electoral dividida entre tres fuerzas.

La Fuerza del Pueblo (FP) desarrolló actividades de movilización en Santiago, mientras que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, insistió en la necesidad de construir una alianza opositora amplia para enfrentar al oficialismo en los próximos comicios.

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Carolina Mejía recibe respaldo de cuatro aspirantes a la Alcaldía de Los Alcarrizos

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial del PRM, Carolina Mejía, encabezó el domingo una actividad política en Los Alcarrizos, donde cuatro dirigentes que aspiran a la Alcaldía de ese municipio anunciaron su respaldo a su proyecto presidencial.

Se trata de Sócrates Díaz, Danny "Grandes Ligas" Núñez, Richard Pérez y Fernando Lebrón, este último presidente municipal del PRM, quienes acordaron integrar sus equipos políticos al proyecto de Mejía, manteniendo sus respectivas aspiraciones municipales.

Durante el encuentro también se anunció la incorporación de estructuras pertenecientes a las 42 zonas del PRM en Los Alcarrizos, así como de 12 presidentes de frentes sectoriales.

La actividad contó con la participación del expresidente Hipólito Mejía, además de legisladores, dirigentes municipales y representantes de diferentes sectores del partido oficialista.

Carolina Mejía destacó la importancia de preservar la unidad interna del PRM y de respetar las aspiraciones individuales de sus dirigentes.

"Podemos tener aspiraciones distintas sin dejar de ser compañeros. Podemos reconocer el trabajo de nuestras autoridades municipales y, al mismo tiempo, respetar a quienes quieren competir por asumir nuevas responsabilidades", expresó.

El encuentro también permitió anunciar respaldos de dirigentes de Pedro Brand, Pantoja y Palmarejo-Villa Linda, como parte de las actividades de organización territorial del proyecto presidencial.

Proyecto de David Collado fortalece estructuras en Santiago y Samaná

El proyecto político del ministro de Turismo, David Collado, también desarrolló actividades de organización durante el fin de semana, con la incorporación y juramentación de dirigentes en Santiago y Samaná.

En Santiago fue juramentada la estructura correspondiente a la Región Este 1, que abarca siete zonas y sectores como Pekín, Hato Mayor y Los Jazmines.

Durante la actividad, el regidor Cholo D’Óleo asumió la coordinación regional, mientras que la también regidora Magdalena Rodríguez fue designada directora ejecutiva.

El encuentro estuvo encabezado por Leonardo "Leito" Aguilera, coordinador municipal del proyecto, y el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, junto con otros dirigentes del PRM.

Aguilera afirmó que la juramentación permitió completar la estructura del proyecto en esa demarcación, como parte de los preparativos para el proceso interno del partido.

Por otro lado, en Samaná, el dirigente perremeísta Tony Peña Guaba encabezó el sábado una actividad de juramentación e integración de equipos políticos al proyecto presidencial de Collado.

Peña Guaba anunció que las estructuras bajo su coordinación trabajarán en la actualización del padrón partidario, la inscripción de militantes y la organización de equipos territoriales.

Durante el encuentro también se incorporaron dirigentes de Arroyo Barril, entre ellos el regidor Gustavo Paredes, quien anunció su respaldo al proyecto junto con su equipo político.

Danilo Medina asegura que el PLD está a la par de sus adversarios

El expresidente Danilo Medina encabezó el sábado una asamblea de dirigentes del PLD del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez.

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Durante la actividad, Medina afirmó que el partido morado ha logrado recuperar terreno político y sostuvo que actualmente existe una distribución del electorado entre tres grandes fuerzas.

"Se ha construido un nuevo escenario electoral de tres tercios, sin tener candidato nos hemos colocado a la par con nuestros adversarios, ellos bajando y nosotros subiendo", expresó el exmandatario.

Medina aseguró que el PLD continuará fortaleciendo sus estructuras para competir en las elecciones de 2028 y llamó a los dirigentes del Gran Santo Domingo a intensificar el trabajo territorial.

En el encuentro, el secretario general de la organización, Johnny Pujols, anunció que el próximo 6 de diciembre el partido celebrará un acto en el Palacio de los Deportes, donde tiene previsto juramentar a 11,000 nuevos miembros del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La actividad forma parte de los preparativos para el cierre del año y las celebraciones del 53 aniversario de la fundación del PLD, que se conmemora el 15 de diciembre.

En la asamblea participaron, además de Medina y Pujols, Temístocles Montás, Zoraima Cuello, Miriam Cabral, Cristina Lizardo y Margarita Cedeño, entre otros dirigentes de la organización.

Fuerza del Pueblo moviliza dirigentes en Santiago de cara a marcha nacional

La Fuerza del Pueblo (FP) también desarrolló actividades políticas durante el fin de semana, con una movilización de dirigentes y simpatizantes en la circunscripción 1 de Santiago, como parte de los preparativos para la marcha nacional convocada por esa organización para el domingo 29 de noviembre en Santo Domingo.

Durante la actividad, representantes del partido opositor recorrieron sectores de la zona norte de Santiago para promover la participación en la manifestación y expresar sus cuestionamientos a la gestión del Gobierno.

La marcha local formó parte de las jornadas organizativas impulsadas por la Fuerza del Pueblo para movilizar a sus estructuras territoriales antes de la convocatoria nacional.

Los dirigentes de la organización presentaron la actividad como una oportunidad para canalizar el descontento de sectores de la población con las políticas gubernamentales.

Con estas movilizaciones, la organización encabezada por el expresidente Leonel Fernández busca fortalecer la participación de sus militantes y simpatizantes en sus actividades de oposición.

Miguel Vargas insiste en construir una alianza opositora para 2028

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, reiteró el sábado su llamado a construir una gran alianza nacional opositora de cara a las elecciones de 2028.

Vargas planteó la propuesta durante el acto de actualización y juramentación del Frente Nacional de Abogados del PRD, celebrado en el Salón Azul de la Casa Nacional de esa organización.

La actividad contó con la presencia de representantes de la Fuerza del Pueblo, el PLD y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), organizaciones con las que el PRD busca promover acercamientos políticos.

El dirigente sostuvo que la construcción de una alianza constituye, a su juicio, una demanda de la población y una responsabilidad de las principales organizaciones opositoras.

"Yo creo que los líderes, los dirigentes políticos de la oposición tenemos hoy por delante una responsabilidad histórica y que tenemos que corresponder a ese reclamo, a esa demanda del pueblo dominicano", expresó.

Vargas consideró que los partidos deben superar sus diferencias y establecer mecanismos de entendimiento que permitan presentar una propuesta política conjunta frente al oficialismo.

El presidente del PRD también defendió que una eventual alianza sea construida mediante procedimientos democráticos y acuerdos que respeten las aspiraciones de las organizaciones participantes.

El llamado se produce mientras el PLD y la Fuerza del Pueblo desarrollan sus respectivos procesos de reorganización y fortalecimiento territorial, sin que se haya formalizado un acuerdo electoral entre esas organizaciones.

Abinader inaugura centro penitenciario y plantea integrar producción de El Seibo al turismo

Mientras los dirigentes partidarios desarrollaban sus actividades, el presidente Luis Abinader mantuvo una agenda gubernamental en la región Este de República Dominicana, con inauguraciones y encuentros relacionados con el desarrollo económico y la infraestructura.

El sábado, el mandatario inauguró el Complejo de Corrección y Rehabilitación Anamuya, ubicado en Higüey, provincia La Altagracia, una infraestructura penitenciaria construida con una inversión de aproximadamente RD$793 millones y capacidad para 545 personas privadas de libertad.

Durante el acto, Abinader destacó los esfuerzos del Gobierno para transformar el sistema penitenciario, mejorar las condiciones de los centros de reclusión y fortalecer los programas de rehabilitación y reinserción social.

La actividad contó con la participación del ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, y del obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia, Jesús Castro Marte, entre otras autoridades.

El domingo, el presidente también abordó el desarrollo económico de El Seibo, donde planteó aprovechar el crecimiento turístico de Miches para crear nuevas oportunidades para los productores agrícolas y ganaderos de la provincia.

Durante un encuentro con autoridades, representantes del sector productivo e inversionistas turísticos, Abinader propuso desarrollar una ruta que integre los atractivos turísticos de El Seibo con su producción agropecuaria y otros sectores económicos.

El mandatario señaló que la expansión hotelera de Miches representa una oportunidad para que los productores locales abastezcan parte de la demanda de alimentos y servicios generada por la actividad turística.

En el encuentro participaron el ministro de Turismo, David Collado; el senador Santiago Zorrilla; la gobernadora provincial, Magaly Tabar de Goico; y representantes de los sectores turístico y agropecuario.

Las actividades del 21 y 22 de noviembre reflejaron así un escenario político marcado por el fortalecimiento de los proyectos presidenciales dentro del PRM, los esfuerzos de reorganización del PLD, las movilizaciones opositoras de la Fuerza del Pueblo y los llamados del PRD a construir acuerdos electorales.

Aunque las elecciones presidenciales están previstas para 2028, los principales partidos y dirigentes continúan desarrollando actividades territoriales, sumando respaldos y definiendo sus estrategias de organización.