El expresidente Hipólito Mejía cuestionó un estudio político que atribuye a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, menos de un 20 % de aprobación dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), frente a más de un 60 % otorgado al ministro de Turismo, David Collado.

Al ser preguntado sobre quién difundió los resultados del sondeo, Mejía respondió: "¿Quién fue ese azaroso?", en referencia a la publicación de los datos.

El exmandatario atribuyó la difusión del estudio al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y reaccionó a los resultados que colocan a Collado por encima de Carolina Mejía en la valoración interna del partido.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las preferencias entre Collado y Mejía se han convertido en uno de los principales temas de la competencia interna del PRM por la candidatura presidencial de 2028.

Sin embargo, las encuestas han mostrado resultados distintos: RD Elige, en septiembre de 2026, otorgó a Collado un 66.5 % frente a un 18.5 % de Mejía, mientras que IDEAME situó a la alcaldesa con 43.4 % y al ministro con 40.7 %.

Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. Foto por Ronny Cruz. Acento.com.do

La diferencia también se refleja en los respaldos políticos. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó su apoyo a Collado, mientras que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asumió la coordinación nacional del proyecto político de Carolina Mejía.

Kelvin Cruz, ministro de Deportes, también figura entre los dirigentes que promueven las aspiraciones de Collado.

La difusión de los resultados atribuidos inicialmente a Gallup por parte de Cruz generó controversia, luego de que la firma negara haber realizado ese estudio y el funcionario rectificara su procedencia. Las mediciones disponibles corresponden a muestras y fechas diferentes, por lo que reflejan preferencias de los consultados, pero no determinan quién obtendrá la candidatura del PRM.

Presupuesto complementario

El exmandatario también fue consultado sobre las críticas de la oposición al Gobierno por la presentación de un segundo presupuesto complementario en el mismo año, al considerar que esto evidencia una falta de planificación.

Ante esos cuestionamientos, Mejía defendió la iniciativa y sostuvo que forma parte de la planificación gubernamental. "Que no molesten, que aprueben esto", expresó al respaldar la aprobación del proyecto.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más