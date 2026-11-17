David Collado continúa al frente del Ministerio de Turismo y destaca los resultados de la actividad turística dominicana, mientras dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) organizan estructuras y anuncian respaldos a su nombre con miras a las elecciones presidenciales de 2028.

La promoción del ministro como eventual candidato presidencial ha reunido a dirigentes nacionales, legisladores, alcaldes y representantes de estructuras municipales en distintas regiones del país. Sin embargo, Collado no ha anunciado formalmente sus aspiraciones ni ha confirmado si participará en el proceso interno de la organización oficialista.

Mientras sus simpatizantes organizan encuentros, anuncian adhesiones y presentan equipos territoriales, el funcionario mantiene públicamente que está enfocado en sus responsabilidades al frente de Turismo.

Los movimientos de apoyo comenzaron a hacerse visibles desde septiembre, con reuniones de dirigentes y funcionarios del oficialismo, y continuaron durante noviembre con la incorporación de autoridades municipales y la reorganización de equipos políticos.

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Uno de los acontecimientos más recientes fue la decisión del dirigente del PRM Tony Peña Guaba, quien el 2 de noviembre anunció que retiraba sus aspiraciones presidenciales para respaldar a Collado. Peña Guaba explicó que había trabajado durante cerca de dos años en su propio proyecto y que decidió sumarse al del ministro de Turismo al considerar que este tenía mejores condiciones de posicionamiento dentro y fuera de la organización política.

Su decisión constituye una adhesión distinta a las manifestaciones de apoyo de funcionarios y autoridades municipales, pues implica el retiro de un proyecto individual para incorporarse a otro.

Alcaldes y directores municipales anuncian respaldo

El sector municipal se ha convertido en uno de los espacios donde se han hecho más visibles las manifestaciones de apoyo a Collado.

El 4 de noviembre, dirigentes vinculados a la organización de su proyecto informaron que 84 de los 122 alcaldes municipales del PRM habían expresado respaldo al ministro. Una semana después, comunicaron que 108 de los 179 directores de distritos municipales de esa organización también se habían sumado.

Los encuentros fueron encabezados por Kelvin Cruz y Víctor D’Aza, vinculado a la coordinación nacional del sector municipal. En la organización también figuran Junior Peralta, Ángel de la Cruz, Pedro Richardson y otros dirigentes con responsabilidades en las estructuras territoriales.

La actividad municipal también llegó a Santo Domingo Este. El pasado domingo 15 de noviembre, el alcalde de ese municipio, Dío Astacio, anunció su integración al proyecto de Collado y presentó una estructura que, según informó, reúne a 153 coordinadores territoriales, regidores, presidentes zonales y aspirantes a cargos electivos.

El acto se realizó en el Club Calero, en Villa Duarte, y contó con la presencia de legisladores y dirigentes nacionales del partido. Astacio explicó que Collado no asistió porque, según dijo, tenía compromisos relacionados con la legislación electoral que le impedían participar en ese tipo de actividades.

Equipos regionales y dirigentes nacionales

La promoción de Collado también ha tenido expresiones territoriales fuera del Gran Santo Domingo.

En septiembre se reportaron encuentros de apoyo en la región Este, con una actividad en Higüey; en la región Enriquillo, con una reunión en Neiba; y en la Línea Noroeste, con un encuentro en Mao. En esas actividades participaron legisladores, alcaldes, dirigentes provinciales y representantes de distintas estructuras del PRM.

En La Vega, dirigentes provinciales y municipales anunciaron la integración de equipos de trabajo en esa provincia y en municipios como Constanza, Jarabacoa, Jima, Rincón y Tireo. En Barahona, los Comandos de Apoyo a David iniciaron labores organizativas en varias zonas del municipio.

Collado destaca los resultados del turismo mientras crecen los apoyos

Mientras la actividad política alrededor de Collado sigue de cara al 2028, el ministro por su lado continua exhibiendo los logros de su gestión frente a Turismo y sus avances en el sector, como siempre afirma, desde "agosto de 2020″.

Entre enero y julio de 2026, República Dominicana recibió 7,700,118 visitantes, de los cuales 5,885,259 llegaron por vía aérea y 1,814,859 por vía marítima, según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Turismo.

El mercado estadounidense mantiene un peso importante dentro de ese flujo. Los datos del Banco Central indican que el país recibió 2,186,532 turistas no residentes procedentes de Estados Unidos durante los primeros siete meses de 2026, frente a 2,099,620 en igual período de 2025, para un crecimiento de 4.1 %.

Por su parte, la plataforma The Quiet Analyst situó a República Dominicana en el sexto lugar entre los destinos internacionales más populares para pasajeros aéreos estadounidenses entre enero y julio, con alrededor de 2.19 millones. La clasificación colocó al país por delante de Japón, Alemania, Grecia y Portugal.

El Banco Central también ha destacado el papel del turismo en la economía nacional, por su aporte al ingreso de divisas y a la actividad productiva. En mayo de 2026, la institución proyectó ingresos turísticos superiores a los 12,500 millones de dólares para el cierre del año.

Collado mantiene su atención en el Ministerio

Mientras dirigentes del PRM promueven su nombre para 2028, Collado ha mantenido en sus intervenciones públicas un discurso centrado en su responsabilidad como ministro.

El 12 de noviembre, durante la inauguración de la Feria de Emprendedores, afirmó que está enfocado en su trabajo en el Ministerio de Turismo y en la meta de recibir 12.5 millones de visitantes. Al ser consultado sobre las aspiraciones presidenciales dentro del partido, no anunció una eventual candidatura.

En una entrevista anterior, el funcionario había expresado que cada cosa tiene su tiempo y que, si llegado el momento una candidatura estaba para él, así sería. También aseguró que no había anunciado públicamente que aspiraba a la Presidencia ni había iniciado una campaña.

Hasta ahora, existe una diferencia entre las actividades de quienes promueven su proyecto y la posición pública del propio ministro. Los respaldos han sido anunciados por dirigentes y estructuras del PRM, pero aún no se ha escuchado una proclamación formal de candidatura por parte de Collado.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más