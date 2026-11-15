Carolina Mejía incorpora a Plutarco Arias y a 40,000 dirigentes del sector salud a su proyecto presidencial

La aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, juramentó este domingo el Comando Nacional de Salud de su proyecto político, durante un acto celebrado en el Club San Carlos, en Santo Domingo.

El equipo es coordinado por el exministro de Salud Pública Plutarco Arias e integra a directores de hospitales, directores provinciales de Salud, médicos, enfermeras y otros profesionales y técnicos del sector.

De acuerdo con la información ofrecida durante la actividad, el comando reúne a unos 40,000 dirigentes del área de salud, entre ellos más de 50 directores de hospitales y cientos de enfermeras.

Mejía afirmó que trabajará junto a sus integrantes para recoger sus propuestas y utilizarlas en la elaboración del plan de salud de su proyecto presidencial.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

«Yo veo 40,000 personas que saben cómo funciona la salud de verdad. Con ellas vamos a escribir el plan», expresó.

Exfuncionarios y dirigentes integran el comando

Entre los integrantes del equipo figuran Jesús Feris Iglesias, exsuperintendente de Salud y Riesgos Laborales; José Matos, viceministro de Garantía de la Calidad del Ministerio de Salud Pública y presidente del Frente de Salud del PRM, y Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud.

También forman parte Yolanda Saturria, directora nacional de Enfermería del Ministerio de Salud Pública y presidenta del Frente de Enfermería del PRM, así como los ex presidentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) Severo Mercedes y Amarilis Herrera.

Durante el acto, Plutarco Arias expresó su respaldo a la aspirante presidencial y manifestó que el equipo pone su experiencia a disposición de su proyecto.

En la actividad también estuvieron presentes el expresidente Hipólito Mejía; Ricardo de los Santos, presidente del Senado y coordinador nacional de C28; Fredy Fernández, director operativo nacional del proyecto; Eligio Jáquez, Geanilda Vásquez, Alexis Jiménez y Francisco Fernández, entre otras personas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más