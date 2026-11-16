Así se movió la política dominicana este fin de semana: juramentaciones, recorridos y encuentros

Los principales partidos políticos de la República Dominicana desarrollaron diversas actividades durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre de 2026, marcadas por juramentaciones, recorridos territoriales, encuentros con dirigentes, reorganización interna y pronunciamientos sobre temas nacionales.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) concentró parte de sus esfuerzos en el fortalecimiento de sus estructuras en el Cibao, mientras Carolina Mejía incorporó nuevos respaldos a su proyecto presidencial en Santo Domingo Este.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo encabezó recorridos por distintas comunidades de la provincia Santo Domingo y coincidió con la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, durante una actividad cultural en la Ciudad Colonial, a la que también asistió Carolina Mejía.

Por su parte, el expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, viajó a Estados Unidos para desarrollar una agenda de encuentros políticos, comunitarios y académicos, mientras su organización juramentó a nuevos integrantes procedentes del PRM y el PLD en Las Terrenas, Samaná.

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El fin de semana también estuvo marcado por la participación del expresidente Danilo Medina en las honras fúnebres de una dirigente peledeísta, los trabajos de reorganización del PLD, el anuncio de una próxima visita de Abel Martínez a Estados Unidos y los pronunciamientos de otras organizaciones sobre la política gubernamental de precios de los combustibles.

PRM fortalece sus estructuras en el Cibao

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizó el sábado un encuentro regional en Santiago, con representantes de ocho provincias del Cibao, para entregar los certificados a las autoridades partidarias elegidas para el período 2026-2028 y coordinar nuevas tareas de organización.

La actividad reunió a dirigentes de Santiago, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, como parte de los trabajos posteriores a la XXIV Convención Nacional Ordinaria de la organización.

Durante el encuentro, el primer vicepresidente ejecutivo del PRM, Deligne Ascención, llamó a los dirigentes a preservar la unidad partidaria, movilizar a la militancia y participar en las jornadas de cedulación y verificación de sus miembros.

Ascención también defendió la gestión del presidente Luis Abinader y destacó las inversiones públicas realizadas en las provincias del Cibao.

En la actividad participaron dirigentes como Rosa Santos, presidenta provincial del PRM en Santiago; el alcalde Ulises Rodríguez y el presidente municipal de la organización, Andrés Cueto.

Los representantes del partido coincidieron en la necesidad de fortalecer la estructura territorial y mantener la movilización de sus integrantes de cara a los próximos procesos electorales.

Carolina Mejía juramenta a diputada y suma respaldos en Santo Domingo Este

En otra actividad del partido oficialista, la alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial Carolina Mejía encabezó el sábado una juramentación en Santo Domingo Este, donde incorporó a la diputada Dellys Féliz, conocida como Mamá Dellys, y a su equipo político.

La legisladora anunció su respaldo al proyecto presidencial C28, encabezado por Mejía, durante un encuentro en el que también participó el expresidente Hipólito Mejía.

Féliz explicó que decidió apoyar a la alcaldesa porque considera que representa una oportunidad para que República Dominicana tenga por primera vez una mujer en la Presidencia de la República.

Durante la actividad, Carolina Mejía destacó la trayectoria política y comunitaria de la diputada, así como el liderazgo de su esposo, Domingo Batista, quien fue alcalde de Santo Domingo Este durante tres períodos.

La aspirante presidencial también resaltó la importancia de esa demarcación dentro de sus trabajos políticos, tomando en cuenta su población y el peso electoral que representa.

En el acto participaron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el dirigente Eligio Jáquez, así como legisladores y representantes de distintas estructuras del PRM.

La incorporación de la diputada y su equipo se suma a los movimientos que desarrolla Mejía para ampliar el respaldo a su proyecto dentro de la organización oficialista.

Carolina Mejía y Gonzalo Castillo coinciden con embajadora de Estados Unidos

Otro de los acontecimientos del sábado fue la coincidencia de Carolina Mejía y Gonzalo Castillo, dirigente del PLD, durante el concierto «Libertad 250» (Freedom 250), organizado por la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana.

La actividad se celebró frente al Palacio Consistorial, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, como parte de las conmemoraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Ambos dirigentes compartieron durante el encuentro con la embajadora Leah Francis Campos, en una actividad de carácter cultural y diplomático.

La coincidencia llamó la atención por tratarse de dos figuras de partidos diferentes vinculadas a las aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2028.

Posteriormente, el domingo, la embajadora estadounidense agradeció públicamente la participación de Gonzalo Castillo, a quien describió como un «gran amigo» suyo y del pueblo estadounidense.

«¡Gracias, Gonzalo! ¡Fue un verdadero honor que nos acompañaras! ¡Gracias por ser un gran amigo para mí y para el pueblo estadounidense al unirte a nosotros para celebrar Freedom 250!», expresó la diplomática mediante un mensaje en redes sociales.

El encuentro se produjo en el marco de una celebración organizada por la representación diplomática estadounidense, sin que se anunciara una reunión política bilateral entre los participantes.

Gonzalo Castillo recorre comunidades y recibe apoyo de dirigentes del PLD

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, concluyó el sábado una agenda de recorridos políticos que había iniciado el jueves 12 de noviembre por distintas comunidades de Santo Domingo Este y otras localidades de la provincia Santo Domingo.

Durante las tres jornadas, Castillo visitó 19 localidades, donde sostuvo encuentros con dirigentes, militantes y simpatizantes de la organización.

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El sábado concentró sus actividades en nueve localidades, entre ellas Valiente y Monte Adentro, en La Caleta; Andrés, en Boca Chica; La Estorga, en Hato Viejo; San Antonio de Guerra, San Isidro, El Almirante, Invivienda y Mendoza.

Durante los encuentros, el dirigente recibió muestras de respaldo de figuras peledeístas como el exalcalde de Santo Domingo Este Alfredo Martínez, el exalcalde de La Caleta Marcial Reyes, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, el diputado Franklin Martínez y la dirigente Traisy Quezada.

Castillo abordó temas relacionados con el alto costo de los alimentos, la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades de acceso al empleo y las interrupciones del servicio eléctrico.

También planteó la necesidad de fortalecer la producción nacional, facilitar el financiamiento a productores y pequeños empresarios y avanzar hacia un servicio eléctrico estable.

Los dirigentes que lo acompañaron expresaron su respaldo a sus aspiraciones presidenciales y manifestaron su interés en que el PLD retorne al Gobierno en las elecciones de 2028.

Danilo Medina acude a Baní para despedir a Nelly Melo de Guerrero

El expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina, acudió el sábado a Baní, provincia Peravia, para participar en el velatorio de Nelly Melo de Guerrero, exgobernadora y dirigente de esa organización política, fallecida el viernes 13 de noviembre.

Medina encabezó una delegación peledeísta que visitó la funeraria Jorem, donde expresó sus condolencias al exsenador Wilton Guerrero y a los familiares de la fallecida.

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La comitiva estuvo integrada por el secretario general del PLD, Johnny Pujols; el vicepresidente Temístocles Montás, así como otros miembros del Comité Político y dirigentes locales.

Melo de Guerrero formaba parte del Comité Central del PLD y había desempeñado funciones como gobernadora de Peravia.

Su fallecimiento motivó expresiones de pesar dentro de la organización, cuyos dirigentes destacaron su trayectoria política y comunitaria.

PLD continúa reorganización de sus estructuras electorales

Paralelamente, el Partido de la Liberación Dominicana desarrolló encuentros internos durante el fin de semana para avanzar en la implementación de su Línea Organizativa y Electoral (LOE).

Las actividades estuvieron dirigidas a evaluar las estructuras partidarias y fortalecer la organización de sus miembros alrededor de los recintos electorales.

El sábado se realizó una reunión de trabajo en San José de Ocoa, encabezada por dirigentes nacionales y provinciales, en la que se evaluaron los avances de la reorganización y se entregaron estadísticas y padrones de miembros y simpatizantes.

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También se reportaron actividades similares en Esperanza, Valverde, La Ceiba y Bonao, provincia Monseñor Nouel.

Los encuentros forman parte de los preparativos para una asamblea nacional convocada para el 30 de noviembre, en la que el PLD evaluará los resultados de la implementación de su nueva línea organizativa.

Con estas actividades, la organización busca consolidar su estructura territorial y mejorar sus mecanismos de contacto con la militancia y los electores de cara a los comicios de 2028.

Abel Martínez anuncia próxima visita a Estados Unidos

Otro de los dirigentes peledeístas que figuró en las informaciones políticas divulgadas durante el fin de semana fue el exalcalde de Santiago y aspirante presidencial Abel Martínez, cuya próxima visita a Nueva York y Nueva Jersey fue anunciada el viernes y difundida también el sábado.

Según informó su directora de Comunicaciones, Tessie Sánchez, Martínez tiene previsto desarrollar una agenda de encuentros con dirigentes del PLD, líderes comunitarios y representantes de la diáspora dominicana durante la semana que comienza este lunes 16 de noviembre.

La visita estará enfocada en escuchar las inquietudes de los dominicanos residentes en el exterior e intercambiar propuestas relacionadas con las oportunidades de inversión, el desarrollo económico y las condiciones para quienes desean regresar a República Dominicana.

Martínez también abordará planteamientos dirigidos a facilitar la inversión de los dominicanos en el extranjero y promover mejores condiciones para quienes decidan retirarse en el país.

El dirigente estará acompañado por una representación de miembros del Comité Central del PLD, con quienes participará en encuentros políticos y comunitarios.

La visita forma parte de las actividades que Martínez desarrolla para mantener contacto con distintos sectores de la población dominicana, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Leonel Fernández desarrolla agenda política y académica en Estados Unidos

El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, también concentró su agenda del fin de semana en Estados Unidos, adonde llegó la noche del viernes 13 de noviembre para una visita que combina actividades políticas, comunitarias y académicas.

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Según la programación divulgada por su organización, el sábado tenía prevista su participación en un simposio vinculado a la Universidad de Harvard, en Boston, además de encuentros en instituciones universitarias de Nueva York y Nueva Jersey.

Para el domingo 15 de noviembre, Fernández había anunciado reuniones con representantes de la diáspora dominicana, así como su participación en una conferencia titulada «El poder de las alianzas», en el Hackensack Performing Arts Center, de Nueva Jersey.

La agenda también contemplaba un acto de juramentación de nuevos integrantes de la Fuerza del Pueblo en Taíno Towers, Nueva York, con la participación de dirigentes, militantes y simpatizantes.

Durante su visita, el expresidente tenía previsto abordar temas relacionados con la situación de República Dominicana, las relaciones internacionales, la inteligencia artificial y los desafíos globales.

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Fernández tiene programado concluir sus compromisos el martes 17 de noviembre y regresar al país el miércoles 18.

Fuerza del Pueblo incorpora dirigentes del PRM y PLD en Las Terrenas

Mientras Leonel Fernández desarrollaba su agenda internacional, la Fuerza del Pueblo realizó una actividad política en Las Terrenas, Samaná, donde juramentó a decenas de dirigentes procedentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El acto fue encabezado por Radhamés Jiménez Peña, vicepresidente de la organización, quien recibió a los nuevos integrantes.

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Entre los juramentados figuró Santana Manzueta Gil, regidor del PLD, junto a dirigentes vinculados a otras organizaciones políticas.

Durante la actividad, los participantes expresaron su respaldo al proyecto político de Fernández y a sus aspiraciones de regresar a la Presidencia de la República.

La Fuerza del Pueblo presentó estas incorporaciones como parte de sus esfuerzos para ampliar su presencia territorial y fortalecer sus estructuras partidarias en distintas comunidades del país.

PRD cuestiona congelamiento de los combustibles y UDC respalda la medida

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) también intervino en el debate público durante el fin de semana al cuestionar la decisión del Gobierno de mantener congelados los precios de los principales combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio para sostener la medida no supere los RD$1,500 millones semanales.

El presidente ejecutivo de la organización, Héctor Guzmán, sostuvo que la disposición no permite a los consumidores beneficiarse de las reducciones que, según afirmó, se han registrado en los precios internacionales del petróleo.

Guzmán indicó que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), utilizado como referencia, pasó de US$90.52 a US$86.80 por barril entre el 5 y el 12 de noviembre, lo que representa una reducción de 4.11 %.

El dirigente reclamó mayor transparencia en la aplicación de la Ley de Hidrocarburos y en los mecanismos utilizados para establecer los precios de los carburantes.

También solicitó explicaciones sobre las recaudaciones tributarias vinculadas a los combustibles y los recursos destinados por el Estado a mantener sus precios.

En una posición diferente, el presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, respaldó el congelamiento y agradeció al Gobierno haber acogido una petición de su organización para evitar aumentos durante el período navideño.

No obstante, pidió reforzar los controles sobre los márgenes de comercialización de los intermediarios y fortalecer los programas de distribución de alimentos dirigidos a familias vulnerables.

El Gobierno ha presentado el congelamiento como una medida para mitigar los efectos de la volatilidad internacional de los mercados energéticos y proteger el poder adquisitivo durante las festividades de fin de año.

Partidos mantienen sus actividades con la mirada puesta en 2028

Las actividades del fin de semana reflejaron las distintas estrategias que desarrollan las principales organizaciones políticas del país.

Mientras el PRM avanzó en el fortalecimiento de sus autoridades y Carolina Mejía incorporó nuevos respaldos a su proyecto presidencial, en el PLD continuaron los recorridos de Gonzalo Castillo, la reorganización de sus estructuras y los preparativos para la visita internacional de Abel Martínez.

Por su parte, la Fuerza del Pueblo combinó la agenda internacional de Leonel Fernández con la incorporación de nuevos dirigentes en territorio dominicano.

A estas actividades se sumaron las posiciones del PRD y la UDC sobre los precios de los combustibles, que llevaron al debate partidario una de las principales medidas económicas anunciadas por el Gobierno.

Los movimientos registrados durante el sábado y domingo muestran que las organizaciones políticas mantienen sus esfuerzos de organización, movilización y acercamiento a distintos sectores de la población, en un escenario donde comienzan a cobrar mayor protagonismo las estrategias de cara a las elecciones de 2028.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más