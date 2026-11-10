El empresario y comunicador Santiago Matías, conocido como Alofoke, anunció que su proyecto político Dominicanos Primero alcanzó la meta de recolección de firmas para avanzar en el proceso de reconocimiento oficial ante la Junta Central Electoral (JCE), con miras a las elecciones de 2028.

Según los datos divulgados por Matías, el movimiento completó la recolección en 84 días, desde el 16 de agosto hasta el 8 de noviembre de 2026, mediante un recorrido nacional que contó con la participación de 471 colaboradores.

El empresario compartió los resultados a través de sus redes sociales, donde agradeció el respaldo recibido durante la jornada, que abarcó las 31 provincias y el Distrito Nacional.

De acuerdo con las cifras presentadas por el movimiento, todas las demarcaciones superaron el 100 % de sus respectivas metas, mientras que el Distrito Nacional alcanzó un 193 % de cumplimiento.

"Y lo logramos: alcanzamos la meta de las firmas", expresó Matías, quien destacó la participación voluntaria de ciudadanos de diferentes localidades del país.

El comunicador explicó que el recorrido comenzó en Santiago de los Caballeros y continuó por Dajabón, Samaná y San Pedro de Macorís, entre otras comunidades donde se desarrollaron las jornadas de recolección.

En su mensaje, también hizo referencia a sus orígenes en el sector Capotillo, en Santo Domingo, y aseguró que su decisión de incursionar en la política responde a su preocupación por la pobreza y la desigualdad social.

"Él conoce mi camino: yo vengo de Capotillo, de un barrio humilde, de la pobreza más dura. Y desde ahí, sin estructura, sin experiencia en partidos, tomé una decisión: no quedarme de brazos cruzados frente a la desigualdad y la pobreza que golpean a los más vulnerables de mi país", manifestó.

Dominicanos Primero espera evaluación de la JCE

Con el anuncio de que completó la recolección de firmas, Dominicanos Primero avanza hacia una nueva etapa del proceso para obtener su reconocimiento como organización política.

La iniciativa fue presentada ante la Junta Central Electoral en agosto de 2026, como parte de las gestiones impulsadas por Matías para participar en las elecciones generales de 2028.

Sin embargo, haber alcanzado la meta de firmas no significa que la organización haya obtenido su reconocimiento oficial, debido a que corresponde al organismo electoral revisar y validar la documentación presentada, así como verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación dominicana.

"Gracias a cada dominicano que firmó. Gracias, pueblo dominicano, por tanto amor y por tanto apoyo. Ahora la decisión está en manos de la Junta Central Electoral. Nosotros ya cumplimos. Esto apenas comienza. Dominicanos Primero", expresó Matías.

El reconocimiento de la organización dependerá de la evaluación y decisión de la JCE, que deberá determinar si el proyecto cumple con las condiciones legales para constituirse formalmente como una organización política.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más