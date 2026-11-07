El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este sábado que el Ministerio de Agricultura redujo "significativamente" el respaldo a la siembra de habichuelas en provincia de San Juan, dejando a los productores en condiciones de incertidumbre y haciendo el país más dependiente de las importaciones para abastecer el mercado nacional.

El exsenador y secretario de asuntos Aaropecuarios del PLD, Adriano Sánchez Roa, afirmó que los 30 millones de pesos anunciados reciente por Agricultura como subsidio para los productores se quedan cortos al ser contrastar con los 128.5 millones de pesos que, según él, fueron invertidos en 2019 para la siembra de habichuelas en San Juan.

Adriano Sánchez Roa en SJM

Aseguró en una nota que los 30 millones de pesos anunciados por Agricultura no garantizan las semillas certificadas ni la preparación de los terrenos para sembrar la superficie prevista de habichuelas en San Juan.

Señaló que los 10,000 quintales de semillas anunciados por el Gobierno de Luis Abinader apenas permitirán sembrar 60,000 tareas, con una producción estimada de 108,000 quintales, frente a los 207,000 quintales que se obtuvieron de la siembra de 2019.

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Los 10,000 quintales de semillas apenas permitirían sembrar 60,000 tareas, a razón de un quintal por cada seis tareas, remarcó.

Sánchez Roa afirmó que, durante el último año de gobierno del PLD, se prepararon gratuitamente 150,000 tareas, se destinaron 128.5 millones de pesos al programa de siembra de habichuelas, además de que fueron suministrados 23,000 quintales de semillas subsidiadas, suficientes para cubrir unas 138,000 tareas, equivalentes al 92 % de la superficie programada.

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