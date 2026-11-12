El excandidato presidencial Abel Martínez afirmó este miércoles que "a los delincuentes hay que darle con todo", en alusión a las operaciones de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado.

Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró, no obstante, que también hay que tomar acciones de prevención para combatir la criminalidad.

"Hay que crear las bases de desarrollo y de oportunidades. Nuestros jóvenes deberían salir del bachillerato hablando un inglés perfecto y además manejando técnicas digitales, porque eso les da acceso a empleos dignos, a ganar en dólares sin tener que salir del país por la gran demanda que presentan los mercados laborales internacionales en todo lo referente a las tecnologías", indicó el político en una nota.

Por otra parte, el exalcalde de Santiago dijo que una buena gobernanza es la que logra que la economía crezca no solo en números, sino que la bonanza llegue a cada hogar, especialmente a los más vulnerables.

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"Hablar de desarrollo también es hacer que los jóvenes tengan empleos y no tengan que decidir entre delinquir o irse en yola del país; que sean reales las oportunidades de trabajos dignos que les permitan mantener a sus familias. Que puedan estudiar, emprender un negocio y echar hacia adelante”, expresó.

Martínez es uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD para las elecciones generales de 2028.

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