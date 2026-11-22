El presidente Luis Abinader planteó este domingo desarrollar una ruta turística que conecte los atractivos de El Seibo con su producción agropecuaria, en una estrategia que busca vincular el crecimiento hotelero de Miches con la economía de las comunidades de esa provincia.

Durante un encuentro con autoridades, productores y representantes del sector turístico e inversionistas hoteleros, el mandatario sostuvo que El Seibo cuenta con capacidad agrícola y ganadera para abastecer parte de la demanda que genera la expansión turística de la zona Este.

Abinader señaló que Miches dispone de unas 3,000 habitaciones hoteleras que generan alrededor de 6,000 empleos, y afirmó que los trabajadores deben proceder tanto de Miches como de El Seibo. Según los datos ofrecidos por el presidente, la provincia seibana aporta actualmente el 35 % de esa mano de obra.

El mandatario también consideró que los productos agrícolas y pecuarios de El Seibo pueden encontrar mercado en los hoteles de Miches y en el turismo interno que se desplaza desde Punta Cana hacia esa zona.

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El Seibo busca participar en el crecimiento hotelero de Miches

Abinader sostuvo que la provincia tiene tierras, capacidad productiva e infraestructura que pueden aprovecharse para responder a la demanda de alimentos del sector turístico, y citó entre sus productos la naranja, el cacao, el aguacate, el mango, la carne de cerdo y la producción ganadera.

«Ustedes tienen una capacidad de producción acumulada de años; no solo agrícola ni ganadera, sino una producción agropecuaria completa», expresó el presidente durante el encuentro.

La propuesta de una ruta turística que integre producción y atractivos locales apunta, según lo planteado por el mandatario, a conectar la actividad hotelera con otros sectores económicos de El Seibo, aunque no se detallaron los recorridos que tendría, el calendario de ejecución ni las inversiones específicas destinadas a su desarrollo.

Hotel escuela de la UASD y obras viales

El presidente destacó el hotel escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que opera en el Hotel Santa Cruz, como una estructura para capacitar trabajadores que puedan incorporarse a las actividades turísticas.

Asimismo, se comprometió a ejecutar obras de infraestructura para acompañar el crecimiento de la provincia, entre ellas intervenciones en El Madero y el acondicionamiento de vías de acceso que requieren mejoras.

Abinader sostuvo que el aumento de la población y la expansión del turismo obligan a coordinar las inversiones y las necesidades de infraestructura.

«Tenemos una población que va a seguir aumentando y el turismo también. Entonces, lo que tenemos es que ponernos de acuerdo para seguir creciendo», afirmó.

En la reunión participaron el ministro de Turismo, David Collado; el rector de la UASD, Jorge Asjana David; la gobernadora de El Seibo, Magaly Tabar de Goico; el senador Santiago Zorrilla; el asesor agropecuario del Poder Ejecutivo, Eric Rivero; el director de Politur, general Minoru Matsunaga; y el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, entre otras autoridades y representantes del sector turístico.

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