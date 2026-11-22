Cuatro familias fueron evacuadas temporalmente de sus viviendas en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, luego de un deslizamiento de tierra ocurrido en una excavación vinculada a la construcción de un proyecto residencial, que provocó el colapso parcial de un muro divisorio.

El incidente ocurrió en la calle Máximo Ares García, donde se construye el proyecto Viesa Tower. Una inspección técnica identificó filtraciones de agua, exposición del terreno y movimiento de maquinaria entre las condiciones asociadas a la inestabilidad del área.

La excavación tiene una profundidad de 14.20 metros, según los datos levantados por técnicos de la Dirección de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de Santo Domingo Este, quienes inspeccionaron el lugar junto a un especialista en geología y mecánica de suelos.

Las cuatro familias evacuadas residen en el Residencial ERT, próximo al área afectada. Otras ocho viviendas fueron evaluadas inicialmente con un nivel de riesgo bajo, aunque las autoridades informaron que mantendrán vigilancia sobre las condiciones del terreno.

Cuatro familias fuera de sus viviendas

La evacuación fue dispuesta como medida preventiva ante los riesgos identificados en la zona del deslizamiento. Las familias deberán permanecer fuera de sus hogares mientras se ejecutan los trabajos de estabilización y se determina cuándo existen condiciones para regresar.

El propietario del proyecto asumió el compromiso de construir un muro de hormigón armado en un plazo de 12 días francos, según la información divulgada sobre la inspección municipal.

También deberá cubrir el hospedaje de las familias evacuadas durante el período de intervención, corregir filtraciones sanitarias y ejecutar medidas de protección perimetral y seguridad peatonal.

Excavación de 14.2 metros y filtraciones de agua

La profundidad de la excavación, las filtraciones y el suelo expuesto figuran entre las condiciones observadas por los técnicos durante la evaluación del terreno.

El desprendimiento provocó el colapso parcial del muro divisorio, por lo que Planeamiento Urbano dará seguimiento a los trabajos para verificar el cumplimiento de las medidas recomendadas y evaluar la estabilidad de las estructuras próximas.

La Alcaldía informó que la supervisión continuará hasta que se establezcan las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de las familias a sus viviendas.

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