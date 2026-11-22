Dos personas que tenían órdenes de arresto pendientes fueron detenidas durante un operativo de fiscalización realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en la avenida Circunvalación de Santo Domingo y la Autovía del Este.

De acuerdo con la institución, los individuos fueron identificados mediante el Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica (DEBI), herramienta utilizada por la Policía Nacional para verificar identidades y consultar registros. Tras la identificación, ambos fueron entregados a agentes de la Policía Preventiva.

El operativo también dejó 12 vehículos retenidos y 66 conductores fiscalizados por circular con las luces apagadas o utilizar sistemas de iluminación excesiva, prácticas que las autoridades señalaron como infracciones a la Ley de Tránsito.

Las intervenciones se realizaron de manera simultánea en cuatro puntos: la autopista Duarte, entre el kilómetro 63 y La Cumbre; el peaje de la Circunvalación de Baní; el peaje de la Circunvalación de Santo Domingo y el peaje de la Autovía del Coral.

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En el dispositivo participaron técnicos del Intrant, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), miembros de la Comisión Militar y Policial (Comipol) y de la Policía Preventiva.

La coordinación estuvo a cargo de Cristian Muñoz, de la Dirección de Supervisión y Control de Sanciones del Intrant.

La institución no especificó las identidades de las dos personas detenidas, los delitos por los que eran buscadas ni si los conductores fiscalizados recibieron multas, más allá de la retención de los vehículos. Tampoco detalló cuántas de las 12 retenciones correspondieron a luces apagadas y cuántas a iluminación excesiva.

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