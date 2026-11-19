El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, publicó una aclaración luego de que el expresidente Hipólito Mejía cuestionara los resultados de un sondeo que situaba a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, por debajo del ministro de Turismo, David Collado, en las preferencias internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La controversia surgió después de que Hipólito, al ser preguntado sobre quién había difundido los resultados, respondiera: "¿Quién fue ese azaroso?", en referencia a Cruz, a quien atribuyó la publicación de los datos que otorgaban a su hija menos de un 20 % de aprobación dentro del partido, frente a más de un 60 % para Collado.

En un mensaje difundido este miércoles en su cuenta de X, Cruz aclaró que las cifras que mencionó el pasado domingo correspondían a una encuesta de CID Gallup Latinoamérica. Además, compartió dos mediciones de Gallup República Dominicana publicadas en 2025 y 2026, en las que Collado también aparece por encima de Carolina Mejía.

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Según los datos publicados por el ministro, el estudio de 2025, realizado por Gallup para RCC Media, otorgó a Collado un 65.2 % frente a un 24.9 % de Mejía. En tanto, la medición de 2026, publicada por Gallup y Diario Libre, registró un 61.8 % para el ministro de Turismo y un 21.1 % para la alcaldesa.

"Rectifico cualquier error u omisión y presento mis excusas", expresó Cruz al precisar la procedencia de los números que había mencionado anteriormente.

La aclaración se produce luego de que Gallup República Dominicana negara haber realizado el estudio al que se hizo referencia inicialmente. De esta manera, el ministro distinguió entre las mediciones de esa firma dominicana y la encuesta de CID Gallup Latinoamérica que, según explicó, había citado el domingo.

Cruz también envió un mensaje a sus compañeros de partido, a quienes pidió mantener la calma ante la controversia. "La vida continúa y seguiremos viendo más encuestas creíbles. Un abrazo para todos", escribió.

Las diferencias entre Collado y Carolina Mejía en las mediciones de opinión forman parte de la discusión interna del PRM de cara a la selección de su candidatura presidencial para 2028. Sin embargo, otros estudios han presentado resultados distintos, como RD Elige, que en septiembre de 2026 situó a Collado con un 66.5 % y a Mejía con un 18.5 %, e IDEAME, que registró a la alcaldesa con un 43.4 % y al ministro con un 40.7 %.

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