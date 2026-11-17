Las regidoras Johanna Mayelin Herrera Bautista, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y Yngrid Carolina Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), protagonizaron este martes un fuerte enfrentamiento durante una sesión de la Sala Capitular del Ayuntamiento de Baní, en la provincia Peravia.

El incidente, que quedó captado en un video difundido en redes sociales, se produjo mientras las representantes municipales discutían una solicitud para la construcción de una estación del Cuerpo de Bomberos en la zona norte de Baní.

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Durante su intervención, Herrera cuestionó la posición de los regidores del partido oficialista frente a la iniciativa.

"Contestándole a nuestra querida colega Carolina. Le puedo decir, Carolina, que sí, el bloque del PRM no apoyó la solicitud de la estación de bomberos", expresó la regidora del PLD.

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La discusión aumentó de tono cuando Herrera dirigió expresiones ofensivas contra su compañera, a quien le manifestó: "Se calla la boca, buena fresca, atrevida".

En las imágenes también se observa un altercado que incluye el aparente lanzamiento de copas de cristal y agua, mientras varias personas presentes intentaban intervenir para controlar la situación.

Carolina Díaz, quien además preside el Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Baní, denunció posteriormente que fue agredida por Herrera y aseguró que el audiovisual difundido en redes sociales fue editado.

"Ese vídeo está editado. Deben presentar cuando ella me lanzó que agresivamente me mandó a callar, me lanzó una copa de vino, donde muestra está la ropa que tengo puesta", expresó Díaz al ofrecer su versión de lo sucedido.

La representante del PRM lamentó el enfrentamiento y consideró que ese tipo de situaciones no deben repetirse en el organismo municipal.

"Eso no debe de pasar ni de seguir pasando. Todos tenemos lo que es pensamientos y posiciones, y racionalmente lamento mucho todo lo sucedido en el día de hoy", manifestó.

El incidente interrumpió el desarrollo de la sesión municipal y generó momentos de tensión entre los presentes, en medio del debate sobre la instalación de la estación de bomberos.