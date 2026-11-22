El proyecto político del ministro de Turismo, David Collado, avanzó en la organización de su estructura en Santiago con la juramentación del equipo de la Región Este 1, que comprende siete zonas y sectores como Pekín, Hato Mayor y Los Jazmines.

Durante el acto, el regidor Cholo D’Óleo fue juramentado como coordinador de esa región, mientras que la también regidora Magdalena Rodríguez asumió la dirección ejecutiva.

La actividad estuvo encabezada por Leonardo “Leito” Aguilera, coordinador municipal del proyecto, y el alcalde Ulises Rodríguez, quien preside la denominada Gran Región de Santiago. También participaron Robinson Díaz, coordinador provincial; la diputada Dilenia Santos y Aníbal Díaz, enlace nacional del proyecto con Santiago.

Aguilera afirmó que con esta juramentación quedó completada la estructura del proyecto en la Región Este 1 y estimó que podrían alcanzar un 90 % de respaldo en esa zona para la convención de 2027. El dirigente no ofreció datos sobre la cantidad de integrantes de la estructura ni explicó cómo se sustenta esa proyección de apoyo.

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En el acto también participaron Amarilis Baret, directora de Organización; Claribel Torres, directora de Operaciones, y el regidor Leonardo Vásquez, subcoordinador regional, entre otros dirigentes.

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