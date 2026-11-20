La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño expresó su solidaridad con la vicepresidenta Raquel Peña, en medio de las críticas y cuestionamientos surgidos dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por sus aspiraciones presidenciales.

En una publicación difundida en su cuenta de X, Cedeño manifestó que conoce las dificultades que enfrentan las mujeres en la política y que comprende la situación que atraviesa Peña.

"Al ver lo que está viviendo Raquel Peña, una amiga a quien estimo y respeto, no puedo evitar recordar tantas cosas que también me tocó vencer", escribió Cedeño, quien fue vicepresidenta durante los gobiernos de Danilo Medina.

La exfuncionaria consideró que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar sus aspiraciones, demostrar sus capacidades y construir su propio liderazgo. También cuestionó que algunas necesiten el respaldo de padrinos políticos para avanzar en sus carreras.

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En su mensaje, Cedeño recordó su experiencia en la política y mencionó los casos de Bosch y Peña Gómez al referirse a los liderazgos de los que esperaba respaldo. Asimismo, señaló que la política es un espacio de competencia y confrontación de ideas, pero sostuvo que las diferencias no deben convertirse en descalificaciones personales.

"Quiero que Peña sepa que cuenta con mi solidaridad y afectos", expresó.

Raquel Peña agradece el respaldo

La vicepresidenta Raquel Peña respondió al mensaje de Cedeño también a través de X. Agradeció sus palabras y destacó que, aunque ambas han recorrido caminos políticos distintos y pertenecen a partidos diferentes, comparten su condición de dominicanas.

"Antes que políticas, somos dominicanas", escribió.

En su respuesta, sostuvo que el respeto y la solidaridad no deben depender de las diferencias partidarias. También afirmó que apoyar el liderazgo de una mujer no resta autoridad a los hombres.

"Las mujeres no necesitamos que los hombres den un paso atrás. Necesitamos una sociedad donde nadie tenga que hacerse pequeño para que otra persona pueda crecer", agregó.

Peña denunció presiones por sus aspiraciones presidenciales

El mensaje de solidaridad de Cedeño se produjo después de que Peña hablara públicamente sobre las críticas y presiones que, según denunció, ha recibido tras manifestar su interés en obtener la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para las elecciones de 2028.

Durante una entrevista en el programa Uno a Uno, la vicepresidenta reveló que una persona vinculada al equipo de uno de los precandidatos presidenciales del PRM acudió a su despacho para decirle que no podía aspirar a la candidatura presidencial.

La vicemandataria también denunció una campaña de ataques en su contra y pidió que la competencia política dentro del partido se desarrolle sin descalificaciones personales.