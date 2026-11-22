El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció la juramentación de 11,000 nuevos miembros el próximo 6 de diciembre, en un acto previsto en el Palacio de los Deportes, en el Distrito Nacional, como parte de las actividades con las que busca cerrar el año y avanzar en su reorganización política de cara a las elecciones de 2028.

El secretario general de la organización, Johnny Pujols, confirmó la convocatoria durante un encuentro en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, donde participaron dirigentes de las nueve circunscripciones del Gran Santo Domingo para coordinar la actividad.

La juramentación abarcará nuevos integrantes del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, bajo la responsabilidad política de la estructura del Gran Santo Domingo, según explicó Pujols.

El dirigente calificó como exitoso el año 2026 para el partido y atribuyó ese resultado al trabajo organizativo y electoral, las actividades provinciales y los actos de juramentación realizados en diferentes puntos del país, así como al rol de oposición que ha asumido la organización.

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PLD prepara actividades con miras a las elecciones de 2028

Pujols sostuvo que el partido continuará en 2027 con un plan orientado a recuperar el poder en las elecciones de 2028, objetivo que la organización vincula con el descontento de sectores de la población y con la consigna "Con el PLD se vivía Mejor".

Durante el encuentro del sábado, las direcciones de las nueve circunscripciones del Gran Santo Domingo coordinaron acciones para convocar a sus miembros, dirigentes y simpatizantes al acto del 6 de diciembre.

El secretario general también destacó la capacidad organizativa de la dirigencia en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, con miras a exhibir la participación y el respaldo que, según el partido, mantiene entre sus integrantes.

PLD celebrará su 53 aniversario en diciembre

La organización también programó actividades por su 53 aniversario, que se conmemora el 15 de diciembre. La agenda contempla una alborada en la Casa Nacional durante la mañana, un acto de reconocimiento a dirigentes y celebraciones en provincias, municipios y seccionales.

Asimismo, el 3 de diciembre está previsto el encendido de la decoración navideña de la Casa Nacional, en Gascue, una tradición del partido.

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