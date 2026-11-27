En España viven más de 10 millones de extranjeros, lo que representa una quinta parte de la población, según los datos provisionales más recientes de la Estadística Continua de Población (ECP), del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De ellos, 3,3 millones tienen nacionalidad española y más de 2,8 millones cuentan con derecho a voto, una cifra que, aseguran los analistas, no tiene una gran incidencia en el resultado definitivo de las elecciones generales, teniendo en cuenta las peculiaridades del sistema electoral español, la dispersión de los extranjeros nacionalizados por distintos puntos del territorio, el variado abanico de opciones políticas por las que suelen decidirse y una tasa de participación que, históricamente, es menor a la de los españoles de origen.

Sin embargo, tal vez como nunca antes, la migración ha sido uno de los ejes de la campaña electoral –junto al acceso a la vivienda o el alto costo de vida, temas que también afligen con dureza a los extranjeros que viven en España– y se presta al choque discursivo entre izquierdas y derechas y los modelos enfrentados de país.

Hechos recientes –como la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, el cruce de decenas de miles de migrantes de Marruecos a Ceuta a finales de julio o la emergencia de los últimos días por la llegada récord de migrantes a la pequeña isla canaria de El Hierro–, han agitado este tema en la lucha proselitista, sobre todo en la extrema derecha que, como es habitual en estos movimientos, se ampara en una retórica nacionalista y antiinmigración para defender políticas de acceso mucho más estrictas.

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Puedan ir o no a las urnas, y más allá de orígenes y estatus legales diversos, para millones de migrantes, el resultado de los comicios de este 29 de noviembre puede marcar su futuro en el país europeo.

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Migrantes en proceso de regularización: entre el alivio y la inquietud

El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ha defendido el aporte de la migración al mercado laboral, la seguridad social y al soporte demográfico frente a una sociedad envejecida, mientras que ha adoptado un enfoque algo más humanitario ante los flujos de migrantes irregulares. Sus acciones, no obstante, han sido cuestionadas a ambos lados del espectro político: las formaciones más a la izquierda lo señalan por no hacer lo suficiente; los sectores de derecha y ultraderecha lo acusan de ser demasiado permisivo.

Personas migrantes hacen cola para solicitar el certificado de transporte público, un documento para presentar en el proceso de regularización extraordinaria, en Madrid, España, el 16 de abril de 2026.

En este contexto, uno de los hitos que defiende el líder de La Moncloa en sus más de ocho años de mandato es la regularización extraordinaria impulsada este año, un proceso al que, muy por encima de las previsiones gubernamentales, se anotaron más de un millón de personas migrantes para intentar normalizar su situación legal en el país, más de la mitad de ellos de entre 25 y 45 años.

Tras el cierre del plazo de inscripción, a principios de julio, el único balance realizado hasta el momento por el Ministerio de Inclusión aseguraba que más de 600.000 solicitudes fueron admitidas a trámite y unos 11.000 ya habían recibido la aprobación.

Asimismo, a inicios de octubre, la titular de la cartera, Elma Saiz, sostuvo que 450.000 personas procedentes de la regularización fueron dadas de alta en la Seguridad Social, algo que es posible porque, solo con iniciar el proceso, los solicitantes reciben permiso para trabajar mientras se resuelve su expediente.

En esa situación se encuentra Leonel Carrillo Flórez, un joven colombiano de 20 años que llegó hace nueve meses a España y que, tras acogerse a la medida excepcional, ha conseguido su primer empleo legal en un supermercado. Esto, explica a France 24, le ha dado "mucha tranquilidad" porque "ante el gobierno y ante el Estado soy una persona que está promoviendo y ayudando a crecer como sociedad, ya estoy aportando a la seguridad, a la salud".

Logró así superar un inicio difícil de su etapa en el país europeo, en el que los ingresos de trabajos informales no le alcanzaban para sostenerse, por lo que tuvo que recurrir a la ayuda de su familia, cuando, como para muchas otras personas migrantes, el objetivo era el contrario.

Por eso, advierte que "esa mentalidad o esa imaginación que tiene mucha gente de que llegar a España es para empezar a ayudar a tu familia en tu país, es una imagen que se puede llegar a dar pero con tiempo".

Leonel Carrillo Flórez, un joven colombiano de 20 años, se acogió a la regularización extraordinaria en España y hoy dice sentir "tranquilidad" por poder contar con su primer empleo legal en un supermercado.

Hoy se siente entusiasmado con la posibilidad de ser asalariado y, a futuro, aspira a emprender algo propio. Pero para ello espera recibir la aprobación definitiva de su residencia (que, de ser así, se extiende inicialmente por un año), aunque admite tener "un poquito de miedo" porque su proceso se vea truncado si, como vaticinan las encuestas, asume un gobierno de derecha, integrado por el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

Carrillo teme que "al yo no estar regularizado del todo" exista la posibilidad de que el endurecimiento de las políticas migratorias "pueda directamente afectarme a mí y a muchas personas en general". Además, lamenta que algunos discursos políticos estigmaticen a las personas migrantes "porque acá la gran mayoría venimos a querer buscar mejores oportunidades, más opciones para poder salir adelante".

"Generalizan a las personas migrantes que muchas veces lo único que queremos es una oportunidad, que muy posiblemente en nuestros países sean muy escasas. Siento que algunos discursos excluyen a las personas que queremos hacer un cambio positivo, tanto personal como a nivel país", reflexiona.

Pero, ¿es posible dar marcha atrás con el proceso de regularización? Vox, el gobierno de la comunidad autónoma de Madrid (liderado por Isabel Díaz Ayuso, del PP) y otras organizaciones vinculadas a la derecha presentaron recursos en la justicia para frenar el procedimiento, pero el Tribunal Supremo rechazó los pedidos de medidas cautelares a mediados de mayo. Sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre la cuestión de fondo.

Para el despacho legal Globalium Extranjería, con sede en Málaga, es "muy difícil" que se pueda revertir la normativa dictada en 2026, ya que exigiría una revisión "caso por caso" y "las autorizaciones ya concedidas no se anulan por un cambio de Gobierno".

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Lo que sí ve más probable es que se endurezcan las condiciones para las renovaciones y las vías futuras a la residencia o nacionalidad –por ejemplo, el PP propone limitar el arraigo a una forma excepcional de obtener la documentación, establecer un sistema de visados por puntos o fijar cupos anuales de trabajadores extranjeros–, además de que se podrían evitar nuevos procesos de regularización, algo en lo que coinciden las formaciones políticas derechistas.

Solicitantes de asilo, un limbo que amenaza su esperanza

El caso de los solicitantes de asilo es mucho más delicado. Suelen llegar en condiciones muy precarias, por rutas migratorias peligrosas, a merced de las redes de tráfico y escapando de contextos de conflictos, dictaduras, persecución o pobreza extrema. Y se enfrentan a un contexto de endurecimiento general de las condiciones en Europa.

Desde junio, la Unión Europea ha puesto en vigor un nuevo Pacto de Asilo y Migración que introduce controles fronterizos más estrictos, una tramitación más expeditiva de las solicitudes, una ampliación de las herramientas digitales para la recogida masiva de datos (en los límites de la protección de la privacidad) y un aumento de las deportaciones.

La medida, elaborada al calor del auge de los discursos antiinmigración de la extrema derecha y que despierta varios cuestionamientos de organismos de derechos humanos, es vista como una respuesta del bloque a las preocupaciones surgidas de las recientes oleadas migratorias, con el foco principal en la crisis de 2015-2016, originada por la llegada de más de un millón de personas a Europa.

España, como país miembros del Grupo de los Veintisiete, ha elaborado un anteproyecto –aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados– para adaptar sus leyes de Asilo y Extranjería a la normativa europea, que la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha cuestionado por sus "graves riesgos" para los derechos humanos y el derecho al asilo, "en la línea de los países con políticas más restrictivas en la UE".

Una profesora dicta una clase de español para jóvenes solicitantes de asilo en España, en la sede de la ONG La Merced Migraciones, en Madrid, el 18 de noviembre de 2026.

Pero incluso antes de eso, el país, bajo el gobierno socialista de Pedro Sánchez, ya se situaba a la cola en las concesiones de asilo. Si bien es el tercer país de la UE que más peticiones recibe (fueron más de 144.000 en 2025 y unas 55.000 en el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos del Eurostat), la tasa de aprobaciones el año pasado fue de 11,2%, lejos de la media europea del 35% y solo por delante de Croacia y Chipre. Además, según el CEAR, más de 200.000 expedientes siguen sin resolverse, dejando a los solicitantes en un limbo legal.

Para cubrir esas brechas en la asistencia aparecen organizaciones como la ONG La Merced Migraciones, que desde 1987 acompaña en la acogida, formación, acompañamiento jurídico e inclusión laboral de jóvenes migrantes de entre 18 y 25 años, principalmente en situación de pedir protección internacional.

En su centro de Madrid se encuentra Abdoul Kader Soumaïla, un joven de 20 años que hace cinco meses huyó de la violencia de grupos armados en Níger, país situado en el corazón del Sahel, una región africana asolada por el terrorismo de extremistas islámicos. Él es originario de Tillabéri, en la zona fronteriza entre Burkina Faso, Mali y Níger, un área que, según la ONG Acled, se convirtió el año pasado en la más mortífera del Sahel central, con la población civil como principal objetivo.

Con un tiquete de avión a España y "un poco de dinero", Abdoul Kader se marchó a la capital Niamey para "buscar a las personas que me pudieran ayudar con los trámites administrativos" para conseguir el visado. Ya en suelo español, ha sido acogido por La Merced, con cuyos miembros está agradecido por el apoyo.

"Con ellos aprendo español, hago algunas formaciones, me dan de comer, un lugar para dormir, hay asistentes sociales, abogados, que nos ayudan con el permiso de trabajo, con los papeles también, están siempre con nosotros", confiesa a France 24 este joven que sueña con formarse para ser plomero y "tener éxito en la vida".

A su lado en la clase de español, Mamadou Sanoussy Bah, de 21 años y originario de Guinea, comparte la misma aspiración. Recuerda con exactitud la fecha de su llegada a España: el 21 de septiembre de 2025, a bordo de una embarcación precaria y luego de realizar la peligrosa –y demasiado a menudo mortal– ruta por el Atlántico, llegó a Lanzarote, en las Islas Canarias.

Pasó allí dos meses, luego llegó a Madrid, donde se quedó un mes antes de partir a Bélgica, impulsado por el hecho de hablar francés y de contar con un amigo de su hermano mayor. Sin embargo, al cabo de seis meses, las autoridades migratorias belgas le instaron a retornar a España, que había sido su primer país de entrada a Europa y, en julio, inició el trámite para solicitar el asilo en un país que "me ha dado una oportunidad en la vida, me ha abierto los brazos".

Mamadou Sanoussy Bah (izquierda) y Abdoul Kader Soumaïla (derecha), dos jóvenes solicitantes de asilo en España, participan de una clase de español en la sede de la ONG La Merced Migraciones en Madrid, el 18 de noviembre de 2026.

Su petición es una de tantas que están pendientes de resolución, pero Mamadou confía en que hizo "todo lo que debía" y "espera los resultados". Mientras tanto, "voy a clases a la mañana y a la tarde, en poco tiempo comenzaré mi formación" y desea tener los papeles para desarrollar ideas "que tengo en mi cabeza" y con las que aspira a "servir al país y servirme a mí".

Ni Abdoul Kader ni Mamadou se sienten en posición de opinar sobre el futuro político de España. El joven guineano puntualiza que su deseo es "que España pueda avanzar y que nosotros podamos acompañar el éxito de este país".

Djiby Mbaye –que llegó a España con 14 años procedente de Senegal, pasó por los programas de La Merced Migraciones y hoy es su coordinador de acogida– sí admite que a ellos y a los jóvenes que acogen les "preocupan" las elecciones del 29 de noviembre, principalmente por la proliferación de ciertos mensajes que les llegan "por TikTok, Facebook, etc.".

"Ellos escuchan y hay partidos políticos que en todo momento, en sus discursos, no paran de mencionar la inmigración y algunas veces no hablan de manera muy positiva. Eso a las personas que llegan a un país que desconocen les preocupa y es algo normal", subraya, más allá de remarcar que "la inmigración es imparable" y "simplemente hay que buscar la forma de gestionarla y que cada ser humano intente hacer su vida en el país donde se sienta mejor".

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Extranjeros nacionalizados que ven a Vox como la mejor opción

Quienes ya han desandado el camino a la obtención de la nacionalidad española sí tendrán voz y voto en las elecciones del 29 de noviembre. De los más de 2,8 millones en condiciones de sufragar, se estima que unos 540.000 son nuevos electores, en comparación con los últimos comicios generales de 2023.

Descifrar sus simpatías políticas no es sencillo, pero una aproximación realizada por el diario 'El País', basándose en los sondeos preelectorales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ajustados al promedio de encuestas, arrojó que su intención de voto se reparte entre todo el arco ideológico y que su participación no suele ser muy alta.

Entre los procedentes de América Latina –casi dos millones estarán habilitados para votar–, las proyecciones son similares a las de los españoles de origen, con una leve predilección por el bloque de derechas de PP y Vox, opciones que solo son marcadamente predominantes entre venezolanos y cubanos.

En ese grupo también se ubica Martín Zamora Velázquez, un taxista nacido en Perú pero que vive hace 33 años en España y apoya a Vox, la formación ultraderechista que propone, entre otras cosas, la deportación masiva de personas migrantes en situación irregular; la "remigración" de inmigrantes legales que cometen delitos o no tienen trabajo y reciben ayudas públicas; y la "prioridad nacional" para que los españoles tengan preferencia frente a los extranjeros en el acceso a ayudas sociales, alquiler protegido, sanidad y otras prestaciones.

Martín Zamora Velázquez, un taxista peruano-español, posa con la bandera del partido ultraderechista Vox antes de participar de una caravana electoral en Rivas-Vaciamadrid, al sureste de Madrid, el 14 de noviembre de 2026.

Para este conductor peruano-español –quien responde a France 24 durante una caravana electoral de respaldo a Vox en los suburbios del sureste de Madrid–, el partido liderado por Santiago Abascal pretende "regularizar la migración que está entrando por todas las fronteras y de forma ilegal" ya que hay muchos que "no huyen de sus países por guerras", sino que vienen "a acogida, pero a mansalva, es una invasión esto".

Ese concepto de "invasión", muy repetido por la extrema derecha en Europa, suele apuntar principalmente a la inmigración procedente de países árabes o africanos, muchos de los cuales se vuelcan a las rutas irregulares y que, según la tesis ultraderechista, no se adaptan al modo de vida europeo (sobre todo quienes profesan el islam), buscan aprovecharse de la asistencia del alicaído Estado de bienestar o se involucran en actividades delictivas. Un relato sostenido a menudo en medias verdades e información dudosa o directamente falsa.

La sensación de "invasión" se agudizó entre muchos españoles con las imágenes a finales de julio del cruce de decenas de miles de personas desde Marruecos hacia Ceuta, a pie o a nado, una caótica situación en la que murieron al menos 141 personas a ambos lados de la frontera, según la ONG Asociación Marroquí de Derechos Humanos. La oposición de derechas no dudó en explotar esos sentimientos para justificar sus intenciones de aplicar políticas de línea dura contra la inmigración y acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "complicidad" con las autoridades marroquíes.

Migrantes son escoltados desde un campamento improvisado en la playa hasta refugios oficiales en toda la ciudad después de que las autoridades desalojaran el lugar, tras un cruce masivo desde Marruecos, en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, el 20 de agosto de 2026.

Con mucho de ese bagaje a cuestas, Martín defiende que "Vox quiere unas políticas sanas, correctas, de adaptación al modus vivendi que ha existido siempre" porque "lo que veo ahora es que se está dinamitando absolutamente el estado social, económico, de todos nosotros".

A bordo de su taxi, en el que trabaja mayormente de noche, él asegura haber visto "robos, asaltos que no son como los de antes" porque "ahora te 'pescuesean' y te arrebatan la cadena" o "entran a los portales de personas mayores, las tumban y les quitan todo".

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Martín sostiene que, cuando él llegó a España, las normas de ingreso eran más estrictas y "yo he venido aquí de forma legal, he adquirido mis papeles de forma legal, cumplo como un español común y las cosas que estoy viendo no son acordes con la vida normal que se vive aquí, un estado de familia".

Por eso afirma que, conversando con muchos amigos, ha concluido que "la mayoría de extranjeros estamos con Vox" y rechaza "un miedo que están fundando de que Vox va a expulsar a todos".

"No, Vox va a expulsar al inmigrante que cometa delitos graves, al inmigrante que venga a vivir de las ayudas en las que no ha cotizado nunca y se sirve de aquellos que llevamos cotizando durante años", sentencia.

Él podrá votar y ya tiene decidido por quién lo hará el 29 de noviembre. Leonel, Abdoul Kader y Mamadou no tienen esa posibilidad. Pero todos seguirán con atención lo que ocurra durante y después de las elecciones generales en España.

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