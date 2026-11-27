Los líderes de la Unión Europea (UE) reconocieron este jueves 26 de noviembre que están "a años luz" de un acuerdo sobre el próximo presupuesto del bloque comunitario. Sus diferencias ponen en riesgo el objetivo de cerrar antes de fin de año un pacto que ahora también incluye la financiación de Ucrania.

Los mandatarios europeos se reunieron en una cumbre centrada en las negociaciones presupuestarias, prevista inicialmente para el jueves y el viernes. Sin embargo, ante la falta de avances en el primer día, los 27 países miembros decidieron cancelar la segunda jornada y posponer el tema para la próxima reunión del Consejo Europeo, prevista para el 17 y 18 de diciembre, con la intención de cerrar allí el nuevo presupuesto.

Varios jefes de Estado y de Gobierno expresaron sus diferencias al llegar a esta cumbre extraordinaria, que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, había convocado para acercar posiciones. Al terminar el encuentro, algunos líderes admitieron que no hubo avances.

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"Todavía estamos a años luz de solucionar el problema", dijo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a su llegada. "No ha pasado nada nuevo en absoluto", resumió luego el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Los líderes estudiaron el último borrador presentado por Costa, que propone un recorte del 10,2% respecto de la propuesta original de la Comisión Europea. El texto no convenció ni a los denominados países "frugales" del norte, que reclaman un presupuesto más pequeño, ni a los "amigos de la cohesión", el grupo de naciones del sur y del este que más se benefician de los fondos comunitarios.

Así, el canciller alemán, Friedrich Merz, señaló que "el volumen sigue siendo demasiado alto". Del otro lado, el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió que "una Europa barata podría resultar un error muy caro", mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, no quiere perder "ni un euro" de los fondos para los agricultores de su país.

El canciller alemán, Friedrich Merz, da una conferencia de prensa el día de la cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 26 de noviembre de 2026.

En ese contexto, y tras una primera ronda de conversaciones entre los 27, Costa suspendió la sesión plenaria para dar paso a siete encuentros en grupos reducidos, con el objetivo de que cada gobierno expusiera abiertamente sus líneas rojas.

"Sabemos que no alcanzaremos un acuerdo hoy o mañana, así que concluiremos las conversaciones al final de la jornada", dijo Merz, quien agregó que los países miembros "se prepararán para otra reunión a partir del 17 de diciembre", la fecha fijada en el calendario para cerrar el presupuesto.

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El apuro de Francia

Las negociaciones están condicionadas por el calendario electoral de 2027, en especial por los comicios presidenciales franceses de la primavera boreal. La favorita en las encuestas es la líder de extrema derecha Marine Le Pen, que propone recortar drásticamente el aporte de Francia al presupuesto europeo.

Macron aprovechó la cumbre para advertir una vez más que, si no hay acuerdo este año, no tendrá legitimidad para seguir negociando en 2027 por la cercanía de las elecciones. Según el presidente francés, eso obligaría a frenar las conversaciones hasta el segundo semestre del año próximo, cuando se retomarían "evidentemente con mucha más presión".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofrece una conferencia de prensa el día de la cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 26 de noviembre de 2026.

De todas maneras, otros líderes le quitaron importancia al plazo de diciembre e incluso se mostraron abiertos a seguir negociando en 2027, entre ellos Kristersson, Meloni y el primer ministro neerlandés, Rob Jetten. "No tengo prisa, solo quiero volver a casa con un buen acuerdo", dijo este último.

Más allá de la importancia que cada uno le da a este plazo, fijado por los propios líderes, el primer ministro húngaro, Péter Magyar, consideró que las probabilidades de alcanzar un acuerdo en diciembre son prácticamente nulas. Merz, por su parte, se mostró "confiado" en que se puede lograr, aunque reconoció que las posiciones "siguen estando muy alejadas".

La financiación de Ucrania

A las dificultades presupuestarias se suma el debate sobre el apoyo financiero a Ucrania. Merz advirtió que no respaldará el nuevo presupuesto plurianual de la UE, conocido como Marco Financiero Plurianual, sin un acuerdo para Kiev que incluya a todos los Estados miembros.

Eslovaquia, la República Checa y Hungría se mantuvieron al margen del préstamo que la UE aprobó el año pasado para Ucrania. Ahora Bulgaria también anunció que no contribuirá al apoyo militar a Kiev dentro del nuevo préstamo de 45.000 millones de euros (49.000 millones de dólares) propuesto por la Comisión Europea.

Los líderes de la UE volverán a reunirse el 17 y 18 de diciembre para intentar cumplir su promesa de cerrar un acuerdo antes de fin de año. El objetivo es evitar un período de incertidumbre sobre el presupuesto con el que el bloque deberá financiar sus prioridades y enfrentar sus desafíos hasta 2034.

Con EFE

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