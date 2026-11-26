El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación indebida a El Salvador lo convirtió en uno de los símbolos de la campaña de mano dura contra la inmigración del presidente Donald Trump, partía de Estados Unidos hacia España este martes 24 de noviembre, según una persona con conocimiento del asunto.

En redes sociales, Abrego, de 31 años, aparece saliendo del país este martes hacia España.





La salida de Ábrego García, de 31 años, pondría fin a una batalla legal que, en un momento dado, llegó hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses aceptaron la salida voluntaria como parte de un acuerdo negociado, según informó el 'Washington Post'.

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Los abogados de Ábrego García no han dado declaraciones aún. Tampoco lo hicieron el Departamento de Justicia ni el Departamento de Seguridad Nacional.

"La Administración se vio obligada a llegar a este acuerdo que respeta la voluntad de Kilmar y los derechos a un proceso justo que se le garantizan a él y a todos en nuestra nación", afirmó en una publicación en X el senador estadounidense Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, el estado donde vivía Ábrego García.





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La larga batalla que llega a su fin

Las autoridades estadounidenses enviaron a Ábrego García, que había entrado ilegalmente en Estados Unidos, a una megaprisión en El Salvador en marzo de 2025, a pesar de una orden judicial previa que prohibía su devolución a ese país debido al riesgo de persecución.

Las autoridades calificaron su expulsión de "error administrativo", pero durante meses afirmaron que no podían traerlo de vuelta, lo que situó su caso en el centro del debate sobre la política de mano dura de Trump en materia de inmigración y su campaña de deportaciones.

Después de que la Corte Suprema ordenara al Gobierno facilitar el regreso de Abrego García, la Fiscalía logró una acusación penal en su contra por tráfico de personas en un caso derivado de un incidente anterior.

La Administración Trump trajo entonces a Abrego García de vuelta a EE. UU. en junio de 2025. Posteriormente, intentó deportarlo a Liberia después de que un juez estadounidense desestimara el cargo de tráfico de personas.

Las organizaciones de derechos humanos afirman que la campaña de Trump contra la inmigración ha creado un entorno inseguro, especialmente para las minorías étnicas, que han expresado su preocupación por la discriminación racial.

La administración Trump sostiene que sus medidas tienen como objetivo mejorar la seguridad nacional y que se ajustan a la ley.

Los demócratas, que obtuvieron la mayoría en ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura celebradas a principios de este mes, afirman que su objetivo es exigir responsabilidades a la Administración Trump por sus políticas de inmigración.

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Con Reuters y EFE

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