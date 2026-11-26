En la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los principales partidos exponen modelos diferentes: mientras el PSOE y la coalición Frente Amplio proponen ampliar las políticas de igualdad y blindar el derecho al aborto en la Constitución, el PP plantea suprimir el Ministerio de Igualdad y Vox promete derogar las leyes que, según sostiene, criminalizan a los hombres.

El PSOE y el Frente Amplio buscan reforzar las políticas de igualdad

El Partido Socialista (PSOE), que lidera el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, utiliza el lema "La fuerza de las mujeres" como una adaptación de su consigna de campaña, "La fuerza de la gente". Su programa dedica diez páginas a las políticas dirigidas a las mujeres y plantea continuar avanzando frente a lo que define como una "ola reaccionaria".

En materia de violencia de género, propone formar a personal judicial y fuerzas de seguridad, recuperar la ley contra la violencia vicaria y avanzar en las iniciativas contra la trata de personas y la prostitución, que no consiguieron prosperar durante la legislatura. También plantea incorporar a la Constitución el derecho al aborto y garantizar su acceso en la sanidad pública.

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En el ámbito laboral, el PSOE propone impulsar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, reducir la brecha salarial y reforzar la protección frente a la discriminación por embarazo, maternidad o responsabilidades de cuidado.

La coalición de izquierdas Frente Amplio también sitúa el feminismo entre sus principales prioridades y lo define como un "proyecto de país". Su programa propone blindar constitucionalmente el aborto libre y universal en la sanidad pública, aumentar los recursos destinados a las políticas de igualdad y reforzar los mecanismos de prevención y atención de la violencia machista y contra las personas LGTBI.

Entre sus medidas figuran una reforma de la ley contra la violencia vicaria, cambios en el sistema VioGén y en los juzgados especializados, además de ampliar los centros de crisis disponibles las 24 horas. La coalición también plantea reducir las desigualdades en las pensiones y los salarios, con especial atención a sectores feminizados como los cuidados, la limpieza, el comercio y la hostelería.

Debate electoral en España

El PP propone eliminar el Ministerio de Igualdad

El Partido Popular (PP), principal fuerza de la derecha, distribuye sus propuestas sobre las mujeres a lo largo de su programa, sin dedicarles un apartado específico ni incluir referencias al feminismo. Entre sus iniciativas figura trasladar al Ministerio del Interior la gestión del sistema de pulseras de protección para víctimas de violencia machista. La formación también propone suprimir el Ministerio de Igualdad.

En materia migratoria, plantea exigir un compromiso de integración a quienes soliciten renovar su residencia temporal, con el argumento de que ninguna costumbre o creencia puede justificar la subordinación de las mujeres. También propone prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos.

El programa del PP incluye ampliar la prisión permanente revisable para agresores sexuales reincidentes, pederastas y violadores. Además, plantea facilitar que las personas puedan tener el número de hijos que desean, ampliar los permisos por nacimiento y mejorar las condiciones laborales durante la maternidad.

Foto de archivo que muestra a Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular, haciendo un gesto durante una protesta contra el gobierno del presidente Pedro Sánchez, en Madrid, España, el domingo 8 de junio de 2025.

Vox busca derogar las leyes de igualdad

Vox, el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, tampoco incluye en su programa referencias al feminismo, la igualdad de género o la violencia de género. Su propuesta central en este ámbito consiste en derogar las leyes que, según afirma, "han criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres".

La formación plantea deportar a quienes, a su juicio, intenten imponer culturas incompatibles con la dignidad de las mujeres y promete terminar con lo que denomina la "criminalización de la mitad de la población". También incluye medidas de prevención del cáncer de mama y contra la brecha maternal.

En materia de derechos reproductivos, Vox defiende el "derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural" y reclama el fin de lo que califica como la "cultura de la muerte".

Las propuestas muestran las diferencias entre los bloques políticos en un asunto que atraviesa la campaña electoral y que tendrá especial visibilidad este miércoles, con las movilizaciones convocadas en España por el 25 de noviembre.

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