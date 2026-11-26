La iniciativa, anunciada este miércoles por su Administración, contempla gravámenes de hasta el 20% para las importaciones chinas y busca penalizar lo que Washington considera un exceso de capacidad industrial en otros países, que atribuye a subsidios y barreras comerciales. La decisión abre un nuevo frente de tensión económica internacional, pocos días después de que los republicanos sufrieran una derrota en las elecciones de medio mandato.

La propuesta llega en un contexto de cuestionamientos internos a la política arancelaria de Trump. Los impuestos a las importaciones contribuyeron al encarecimiento de distintos productos en Estados Unidos y se convirtieron en uno de los factores de malestar entre los votantes. Una encuesta de Reuters/Ipsos posterior a las elecciones mostró que el 62% de los consultados apoyaría iniciativas para derogar esos gravámenes.

China, el principal objetivo de la nueva ofensiva comercial

China afrontaría uno de los mayores impactos de la medida, con un arancel adicional del 20% sobre determinados productos. Según la Casa Blanca, el Gobierno de Beijing favorece una producción industrial excesiva que termina inundando los mercados internacionales con mercancías a precios bajos, desde acero hasta vehículos eléctricos y paneles solares.

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La Administración estadounidense sostiene que estas prácticas perjudican a los fabricantes nacionales y contribuyen al déficit comercial de bienes de Estados Unidos, que recientemente superó el billón de dólares anuales. La iniciativa también contempla gravámenes para Bangladesh, Camboya, India, Indonesia, Malasia, Singapur, Suiza, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea.

La respuesta de Beijing fue de rechazo. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, calificó de falsa la acusación de sobrecapacidad industrial y advirtió contra su utilización como argumento para justificar medidas proteccionistas. "Una guerra arancelaria o comercial no beneficia a ninguna de las partes", sostuvo, al tiempo que reclamó mantener el diálogo entre las dos principales economías del mundo.

Pese a las diferencias, Washington intenta presentar la iniciativa como compatible con la estabilidad de las relaciones bilaterales. Un alto funcionario de la Administración afirmó que Trump y el presidente chino, Xi Jinping, mantuvieron una reunión "realmente buena" la semana pasada y aseguró que ambos gobiernos buscan preservar una relación estable.

El presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump asisten a una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin al margen de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026.

Los nuevos gravámenes y los acuerdos comerciales vigentes

Los aranceles todavía se encuentran en fase de propuesta. La Administración estadounidense deberá publicar los detalles de las investigaciones comerciales, abrir un período de consultas públicas y celebrar una audiencia antes de que las medidas puedan entrar en vigor. El proceso podría retrasar su aplicación hasta enero.

Washington sostiene que los nuevos gravámenes respetarán los límites establecidos en los acuerdos comerciales negociados con cada socio y que no se sumarán a determinadas tasas anteriores. En el caso de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, el techo acordado es del 15%, mientras que para Malasia se fijó en el 19%.

En el caso chino, el nuevo arancel no superaría el límite del 20% establecido durante la tregua comercial entre ambos países, que vence el próximo 10 de enero. Sin embargo, algunos productos podrían soportar una carga total cercana al 45% al sumarse los gravámenes de esta propuesta a los aranceles impuestos durante el primer mandato de Trump, que rondaban el 25%.

La medida tampoco se acumularía a los impuestos específicos que Washington aplica a automóviles, acero y aluminio, ni a los gravámenes de entre el 10% y el 12,5% anunciados en julio contra unos 60 socios comerciales por supuestas deficiencias en la aplicación de las prohibiciones a productos elaborados mediante trabajo forzoso.

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Brasil y Vietnam, entre los países más afectados

Además de China, Brasil aparece entre los países que podrían afrontar medidas específicas. Según los detalles difundidos por Associated Press, Washington propone aumentar los impuestos a las importaciones de azúcar sin refinar y refinado, además de establecer un arancel del 10% para los aviones. La medida afectaría especialmente a Embraer, el principal fabricante aeronáutico brasileño.

El Gobierno estadounidense justificó ese tratamiento por el estancamiento de las negociaciones comerciales con Brasil. Vietnam, por su parte, afrontaría un gravamen del 20%, sujeto a la conclusión de las conversaciones bilaterales. Para el resto de los socios incluidos en la propuesta, las tasas oscilarían entre el 10% y el 18%.

México y Noruega, que también estaban bajo investigación, quedaron por el momento fuera de la nueva lista de aranceles, según explicó un funcionario estadounidense.

Los presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (drcha.), y EEUU, Donald Trump, mantienen una reunión bilateral al margen de una cumbre de la ASEAN, en Kuala Lumpur, el 26 de octubre de 2025

Bruselas rechaza que la UE genere un exceso de capacidad industrial

La Unión Europea tomó nota del anuncio de Washington, pero rechazó que los Veintisiete sean responsables del exceso de capacidad industrial que la Administración Trump utiliza como argumento para justificar los nuevos aranceles. "Rechazamos enérgicamente la premisa de que Europa sea una fuente de exceso de capacidad estructural", afirmó el portavoz comunitario de Comercio y Seguridad Económica, Olof Gill.

Bruselas sostiene que el bloque también sufre las consecuencias de la sobreproducción industrial, que atribuye principalmente a políticas estatales y a terceros países. La Comisión Europea lamentó la falta de una respuesta conjunta con Estados Unidos y aseguró que seguirá negociando posibles exenciones y reducciones arancelarias. También recordó que el acuerdo comercial alcanzado en agosto de 2025 entre Donald Trump y Ursula von der Leyen fijó un límite del 15% para los aranceles estadounidenses a los productos europeos. "Esperamos que cualquier medida derivada de esta investigación lo respete plenamente", señaló Gill.

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La inflación estadounidense sigue por encima del objetivo de la Reserva Federal

La nueva ofensiva comercial de Trump coincide con un escenario de persistente presión sobre los precios en Estados Unidos. El índice de gastos de consumo personal (PCE), uno de los indicadores que utiliza la Reserva Federal para orientar su política monetaria, aumentó un 3,8% interanual en octubre, casi el doble del objetivo de inflación del 2% fijado por el banco central. El indicador subyacente, que excluye los alimentos y la energía, registró una subida del 3,3%.

En comparación con septiembre, tanto el índice general como el subyacente avanzaron un 0,3%. La evolución de los precios mantiene la atención sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal, que en octubre dejó sin cambios los tipos de interés en un rango de entre el 3,75% y el 4%, pese a las presiones de la Casa Blanca para aplicar una reducción más pronunciada. La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto está prevista para el 8 y 9 de diciembre.

La política arancelaria, bajo presión tras las elecciones

La nueva iniciativa representa otro intento de Trump de reconstruir su política proteccionista después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulara en febrero los aranceles generalizados que había impuesto al amparo de una declaración de emergencia económica. Esta vez, la Administración recurre a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite investigar prácticas comerciales extranjeras consideradas injustas o perjudiciales para los intereses estadounidenses.

El presidente había defendido los aranceles como una herramienta para recuperar empleos industriales, reducir el déficit federal y proteger a las empresas nacionales. Sin embargo, el aumento de los precios de los bienes de consumo alimentó las críticas a su política económica.

El resultado de las elecciones de medio mandato añadió presión sobre la Casa Blanca. Los demócratas obtuvieron mayorías en ambas cámaras del Congreso y alrededor de dos tercios de los votantes consideraron que las políticas de Trump habían empeorado la situación económica, según una encuesta de Associated Press.

La posibilidad de nuevas cargas comerciales también tuvo repercusiones en los mercados financieros. El índice MSCI, que agrupa acciones de distintas regiones del mundo, cayó un 0,5% este miércoles, en una jornada marcada por la preocupación ante el impacto de los nuevos gravámenes.

Para los analistas de ING, la iniciativa confirma que, más allá de los argumentos jurídicos utilizados para justificar las medidas, el proteccionismo estadounidense se ha vuelto cada vez más difícil de revertir.

Con información de Reuters, AP y EFE.

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