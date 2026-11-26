Warda Ouchen, Eva Jaular, Silvia Carvajal y Cinthia Tatis, Brisa De Angulo o Anita Hill. Miles de mujeres en todo el mundo han denunciado amenazas, violencia de género, acoso sexual o abuso de poder. Unas terminaron asesinadas pese a pedir protección; otras tuvieron que enfrentarse por años a sus agresores e incluso a instituciones que cuestionaron sus testimonios.

"Cuando las mujeres y niñas sufren violencia, la justicia nunca debe estar fuera de su alcance. Sin embargo, son demasiadas las sobrevivientes que solo encuentran silencio, incredulidad y hasta quienes las culpan por la violencia que han sufrido", advierte la ONU este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

"Con cada llamada de auxilio sin respuesta, cada denuncia ignorada y cada acto de violencia sin consecuencias, la red de impunidad se hace más fuerte. Así se permite que los agresores sigan sin rendir cuentas por sus actos", agrega.

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¿Por qué callan las mujeres?

El informe de Naciones Unidas 'Acceso a la justicia para las mujeres supervivientes de violencia' apunta que, a nivel mundial, una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia física o sexual. Sin embargo, la mayoría no busca apoyo formal y solo el 7% de las sobrevivientes acude a las autoridades. El documento atribuye este silencio al temor al estigma, el miedo a las represalias o la falta de confianza en las instituciones.

"El silencio de las mujeres no puede interpretarse como una decisión individual, desvinculada de las condiciones en las que viven. Muchas mujeres saben perfectamente que están atravesando una situación de violencia, pero también saben lo que pueden perder si hablan: su vivienda, su estabilidad económica, sus vínculos familiares, su trabajo e, incluso, su propia seguridad y la de sus hijos e hijas", explica a France 24 la argentina Carolina Atencio, especialista en género, violencias de género y diversidad.

"Estamos hablando de mujeres que necesitan dinero para abandonar una vivienda que comparten con su agresor, sostener a sus hijos e hijas, acceder a un patrocinio jurídico o reconstruir un proyecto de vida autónomo", sostiene.

El silencio se atribuye, especialmente, como detalla Atencio, al gran temor de las mujeres a que no se les crea, a que se les culpe de la situación o al complejo sistema para demostrar su condición de víctimas.

"El silencio también es consecuencia de la ausencia de garantías para romperlo. Y cuando el Estado retrocede, el costo de romper ese silencio es cada vez más alto para las mujeres", añade la experta.

Entre millones de casos en el mundo, está el de Brisa De Angulo. Su historia es una de las más representativas sobre violencia sexual y violencia institucional en América Latina: cuando tenía 16 años denunció agresiones sexuales por parte de un primo de 26 años. Pero, como respuesta tuvo que enfrentar interrogatorios traumáticos, exámenes forenses cuestionados, prejuicios y un proceso que se prolongó durante años. Finalmente, en noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado boliviano por las violaciones de sus derechos.

Una mujer sostiene una pancarta mientras participa junto a otras personas en una marcha de protesta en Kempton Park, el 19 de septiembre de 2026, tras la reciente serie de asesinatos ocurridos en el este de Johannesburgo. El 17 de septiembre, la policía sudafricana recuperó el cuerpo de una novena mujer en el este de Johannesburgo en un periodo de dos meses, mientras la cadena de asesinatos sigue alimentando la inquietud pública. El país registra una de las tasas de homicidios más altas del mundo, pero el hallazgo de los cuerpos de estas mujeres —parcialmente desnudas y con signos de violencia— ha despertado el temor de que un asesino en serie o un grupo de asesinos esté operando en la zona. La policía ha ofrecido una recompensa de 400.000 rands (25.000 dólares) por cualquier información que conduzca a la detención del o los asesinos, mientras que la Alianza Democrática, el segundo partido político más grande de Sudáfrica, ofreció 31.000 dólares.

Según Atencio, de fondo "todavía persiste una expectativa social e institucional acerca de cómo debería comportarse una mujer que sufre violencia: cuándo debería denunciar, cómo debería relatar lo sucedido, por qué no se separó antes o por qué volvió con su agresor. Esas expectativas desconocen absolutamente la complejidad de las dinámicas de violencia".

El impacto de la falta de respuesta de la Justicia

Warda Ouchen, de origen marroquí, tenía 28 años, estaba embarazada de tres meses y era madre de un niño de siete años. El 17 de mayo de 2021 fue asesinada en su vivienda de Sa Pobla, en Mallorca (España), junto con su hijo Mohamed, de 7 años. Había denunciado a su pareja en dos ocasiones, en 2012 y 2018.

Su caso generó una fuerte conmoción social y puso en el centro del debate los fallos en los sistemas de protección a las víctimas.

Y, en Colombia, Érika Aponte Lugo, de 26 años, también fue víctima de feminicidio en mayo de 2023, en un centro comercial del norte Bogotá , tras haber denunciado violencia intrafamiliar y amenazas de su pareja o expareja días antes.

Según la Fiscalía, desde 2014 se han registrado al menos 573 feminicidios en la población ecuatoriana de 17,7 millones de habitantes

"Se decía que las mujeres no denunciaban porque no sabían, por desconocimiento, pero eso no es cierto", advierte Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, una organización colombiana dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la igualdad de género.

Pero, para esta abogada experta en litigio estratégico, con representación de víctimas de violencias sexuales y de género , "realmente quienes más desconocen el derecho humano a vivir una vida libre de violencias es la institucionalidad, que desconoce la responsabilidad de fijar medidas de protección, de acompañar a las mujeres psicológica y jurídicamente en procesos de denuncias de violencias físicas, violencias sexuales, violencias psicológicas y económicas".

La valentía que impuso el #MeToo

En medio de los temores como perder su trabajo o al escarnio público, millones de mujeres encontraron en el movimiento #MeToo una oportunidad para contar lo que durante años habían callado.

Sus testimonios sacudieron industrias, empresas e incluso gobiernos. Algunas han logrado condenas y destapado casos de acosos sistemáticos, incluso de actores o grandes empresarios; otras siguen afrontando procesos interminables, represalias o decisiones judiciales que no reconocieron sus denuncias.

"Desde el movimiento #MeToo hasta aquellos dirigidos por sobrevivientes en todo el mundo, las mujeres han demostrado lo que sucede cuando se enfrentan a abusadores poderosos, combaten a quienes los protegen y rompen el silencio que rodea a la violencia. Han demostrado que el cambio es posible cuando las mujeres se niegan a retroceder", afirma la ONU en su informe de este 25N.

Ese movimiento transformó las denuncias de acoso y violencia sexual en una conversación global sobre el abuso de poder, la impunidad y el derecho de las mujeres a ser escuchadas. Pero sus historias también plantearon un nuevo interrogante: ¿qué pasa después de denunciar?

"El mayor desafío que tendríamos para seguir hablando de acceder a la justicia está ubicado en una institucionalidad" de protección a las víctimas, indica Benjumea.

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Impunidad y fallas en el sistema

Los expertos alertan que el otro fallo es que los casos relacionados con violencias contra las mujeres pueden salir del sistema judicial en cualquier etapa, desde la investigación y el procesamiento hasta el juicio.

"En Argentina, durante 2025, la Corte Suprema de Justicia registró 200 víctimas directas de femicidio. En al menos 36 vínculos entre víctimas y agresores existían denuncias formales previas. Es un dato que debería interpelarnos profundamente", afirma Atencio.

Según datos de la ONU, la revisión de 2026 de una investigación acerca de la violencia en la pareja, con base principalmente en estudios de los Estados Unidos y del Reino Unido, reveló que entre el 63% y el 97% de las denuncias quedaron sin condena.

"Detrás de estas cifras hay mujeres y niñas que atraviesan los efectos de la violencia sin justicia (…) Cada falla institucional hace que sea más difícil escapar de la red de la impunidad, lo que aleja aún más a las sobrevivientes de la justicia y socava su confianza en un sistema que debería protegerlas. Las investigaciones deficientes debilitan los casos", lamenta la organización internacional.

En la imagen, manifestantes contra la desigualdad, la violencia y el acoso sexual contra las mujeres, organizada por el colectivo #NousToutes en París, Francia , 19 de noviembre de 2022.

Para Atencio, esto se explica en que, durante muchos años, los esfuerzos se han centrado en promover que las mujeres denuncien, pero no en garantizar lo que sucede después de esa denuncia.

Para la analista, el trasfondo es que la violencia de género, sea física, económica o reproductiva, entre otras, encuentra legitimidad en una cultura que todavía naturaliza determinadas formas de control sobre las mujeres: sobre sus cuerpos, su sexualidad, sus decisiones, su autonomía económica y su libertad.

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