Lo esencial:
- El Kremlin rechaza la tregua invernal sobre infraestructuras energéticas y exportaciones en el mar Negro solicitada por Ursula von der Leyen.
- Los ataques nocturnos rusos contra la infraestructura energética provocaron cortes de electricidad en siete regiones de Ucrania.
- Un ataque ruso con drones contra un edificio residencial en el distrito de Novobavarsky dejó dos muertos, informó el gobernador regional de Járkiv.
- Representantes de 34 países y la UE instaron a Rusia a dejar de usar gases antidisturbios en el frente.
- De acuerdo con el gobernador prorruso de Zaporizhia, Yevgueni Balitski, un ataque con drones en Vesioloye (zona ocupada por Rusia) dejó al menos cinco muertos y tres heridos.
- El ministerio de Defensa ruso informó que sus fuerzas atacaron durante la noche instalaciones de la industria militar en Kiev y un carguero con presunto material bélico cerca de Odessa.
- Donald Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instaron en Florida a Rusia a no ampliar la guerra.
A continuación, la información más relevante del 26 de noviembre relacionada con la Guerra en Ucrania:
Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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