Un ganador de la lotería de Boston fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE). Su detención tuvo lugar seis días después de que la Lotería de Massachusetts anunciara que había ganado un premio de un millón de dólares en un sorteo de 'raspa y gana'.

Ariel Velásquez ganó el premio en el juego, según anunció la Lotería el 18 de noviembre. El boleto fue adquirido en East Boston, donde reside.

Velásquez eligió la opción en efectivo y recibió un pago único de 650 000 dólares antes de impuestos, informaron los responsables de la lotería en un comunicado.

La división del ICE en Boston anunció que Velásquez fue detenido el martes 24 de noviembre. La agencia indicó que es originario de El Salvador, que entró ilegalmente en Estados Unidos en mayo de 2013 y que un juez de inmigración ordenó su expulsión en abril de 2014.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En un mensaje publicado este miércoles en la red social X, ICE confirmó el arresto y señaló que Velásquez-Morales había ingresado a Estados Unidos de manera irregular el 15 de mayo de 2013 y que un juez de inmigración había ordenado su expulsión el 24 de abril de 2014.





"Entró ilegalmente al país en 2013, durante la Administración Obama, y ​​los funcionarios de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el Valle del Río Grande de Texas le emitieron una notificación para comparecer ante un juez de inmigración y lo liberaron en Estados Unidos con una lista de proveedores de servicios legales gratuitos", afirmó.

Leer tambiénKilmar Ábrego García, símbolo de la resistencia migrante ante Trump, llegó a España

La agencia indicó además que el premio de la lotería fue lo que terminó conduciendo a su detención.

"Parece que se le acabó la suerte", afirmó Micah Bock, subdirector de Asuntos Públicos del ICE, en un comunicado.

Velásquez-Morales había ganado el premio el 18 de noviembre con un boleto de raspa y gana de 10 dólares, denominado "$2,000,000 50X Cashword", que compró en un establecimiento de East Boston.

Un juez de inmigración del Departamento de Justicia ordenó la expulsión de Velásquez-Morales en 2014, pero este permaneció ilegalmente en el país, afirman las autoridades.

Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de su expulsión de Estados Unidos.

Con gafas de sol y una gorra de béisbol, Kilmar Abrego García llegó al aeropuerto de Madrid

"Los inmigrantes ilegales con antecedentes penales no son bienvenidos en Estados Unidos y serán deportados lo antes posible. Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Mullin, el ICE está cumpliendo su misión de hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, restablecer la rendición de cuentas y proteger a las comunidades estadounidenses", indicó la agencia de Inmigración.

Esta historia se conoce justo horas después de que otro salvadoreño, Kilmar Ábrego García, llegara a un acuerdo con las autoridades federales para abandonar voluntariamente Estados Unidos rumbo a España, lo que parece poner fin a una disputa legal de 20 meses, en uno de los casos emblemáticos de la política migratoria del Gobierno de Donald Trump..

Leer tambiénEl inmigrante salvadoreño Kilmar Ábrego llega a España tras salir de EEUU

Con agencias

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más