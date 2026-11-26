Las Fuerzas Armadas saudíes anunciaron el jueves 26 de noviembre que habían interceptado dos misiles balísticos que se dirigían hacia Riad, donde un periodista de la AFP y varios residentes escucharon una explosión, un día después de un ataque reivindicado por los hutíes contra el distrito financiero de la ciudad.

La explosión se produjo hacia la medianoche, hora local (21:00 GMT), después de que las autoridades emitieran una alerta por una "amenaza aérea hostil", que fue levantada poco después. Habitantes del norte y el este de Riad confirmaron haber escuchado la detonación. Uno de ellos señaló que las ventanas de su casa «temblaron violentamente».

Poco después, las Fuerzas Armadas saudíes anunciaron en la red social X que habían "interceptado y destruido dos misiles balísticos lanzados por la milicia terrorista hutí hacia Riad". El Ejército también afirmó haber destruido un misil de crucero hutí lanzado hacia el oeste del país y un dron en las inmediaciones del puerto de Yeda, en el mar Rojo, sin que se reportaran víctimas.

Los intercambios de ataques son casi diarios

Los combatientes hutíes de Yemen, afines a Irán, habían asegurado que el miércoles atacaron dos puertos saudíes en el mar Rojo, después de que las fuerzas saudíes bombardearan el importante puerto yemení de Hodeida, bajo control hutí.

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El portavoz de la coalición encabezada por Arabia Saudita, Turki al-Malki, informó el miércoles por la noche de la "caída de un proyectil disparado por la milicia terrorista hutí sobre el puerto de Yizán" y añadió que el ataque había provocado "daños leves, sin heridos entre los civiles".

"Se está trabajando para determinar el tipo de proyectil", agregó. El ataque fue reivindicado posteriormente por Saree, quien añadió que el puerto de Yeda también había sido atacado. "Las dos operaciones causaron daños en los lugares atacados", afirmó.

Los intercambios de ataques son casi diarios desde que en los últimos meses se reanudó el conflicto entre los hutíes, que controlan desde hace una década gran parte de Yemen, y el Gobierno yemení, reconocido por la comunidad internacional y respaldado por Riad.

Los hutíes avanzan sobre el terreno

Los hutíes también reivindicaron el miércoles ataques contra una refinería en el este del reino y el que había alcanzado la víspera la torre más alta del distrito financiero de Riad, que alberga el multimillonario fondo soberano saudí (PIF). El edificio fue atacado por segunda vez en menos de una semana. Once personas resultaron heridas, dos de ellas con quemaduras y en estado crítico, según la Defensa Civil saudí.

Situado en pleno corazón de la capital, el rascacielos de 80 plantas y 385 metros de altura había sido evacuado por sus empleados, al igual que la mayoría de los edificios del emblemático distrito financiero, debido a la situación de seguridad. Sin embargo, había obreros en el lugar para reparar los daños del ataque anterior.

Paralelamente, en Yemen, los hutíes avanzan sobre el terreno y se preparan, según las fuerzas gubernamentales, para atacar Adén, la principal ciudad del sur y sede provisional del Gobierno, tras haberse apoderado en septiembre de todo el litoral del mar Rojo. El Gobierno se había replegado allí después de que los combatientes afines a Irán tomaran la capital, Saná, al comienzo del conflicto en 2014.

"La toma de Adén es un escenario hipotético"

"Ahora están listos para atacar. Hemos preparado la defensa", declaró el martes el coronel Majid al-Nuzaili, portavoz del ejército, quien confirmó que los hutíes se encontraban a "60 kilómetros de la ciudad".

"La toma de Adén es un escenario hipotético. Eso no ocurrirá", aseguró. "La situación (…) no es tan grave como se da a entender".

Pese a los incesantes ataques contra los hutíes, las fuerzas saudíes siguen teniendo dificultades para frenar su avance en Yemen y pagan un alto precio en su propio territorio por su apoyo a las fuerzas gubernamentales.

Desde instalaciones energéticas hasta aeropuertos, pasando por edificios emblemáticos en el corazón de Riad, los combatientes atacan tanto las infraestructuras vitales de la monarquía del Golfo como los símbolos de su poder.

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