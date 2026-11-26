Tras las elecciones del 29 de noviembre, el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, podría desempeñar un papel determinante en la formación del nuevo Gobierno español.

Abascal tiene 50 años y a pesar de haber nacido en Bilbao, en varias ocasiones ha afirmado que se siente oriundo de la localidad de Amurrio, un pequeño pueblo del País Vasco.

Es sociólogo y proviene de una familia con vínculos con la política. Su abuelo fue alcalde durante la dictadura de Francisco Franco y su padre militó en el partido Alianza Popular, predecesor del actual Partido Popular.

Justamente, Abascal inició su trayectoria política en las filas del PP. Fue concejal de Llodio entre 1999 y 2007, cargo al que accedió con 23 años; presidente de Nuevas Generaciones del PP del País Vasco entre 2000 y 2005, y miembro del Parlamento Vasco entre 2004 y 2009.

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Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto, se declara católico. Tiene cuatro hijos de dos matrimonios y está casado con la creadora de contenido para redes sociales Lidia Bedman.

Opositor a la independencia del País Vasco y defensor de la unidad de España, Santiago Abascal cofundó en 2006 la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), que presidió hasta 2014 y de cuyo patronato sigue formando parte.

En esta fotografía tomada el sábado 13 de abril de 2019, Santiago Abascal, líder del partido español de extrema derecha Vox, participa en un mitin electoral durante la campaña para las elecciones generales, en San Sebastián, en el norte de España.

Esgrimiendo “diferencias irreconciliables” con la dirección del PP y con las políticas de Mariano Rajoy, decidió fundar junto a otros tres disidentes, la formación política Vox, identificada con el color verde. La preside desde septiembre de 2014.





La expansión de Vox

Inicialmente, Vox se presentó en su carta fundacional como un partido profundamente nacionalista.

“La indisoluble unidad de la Nación española y la atribución de la soberanía nacional al pueblo español en su conjunto son pilares irrenunciables de nuestra convivencia en libertad”, reza su carta fundacional.

A ese discurso, Abascal y los otros miembros fundacionales de Vox le añadieron los cuestionamientos a la llegada de migrantes y el pedido expreso a deportar a la personas en situación irregular.

Desde entonces, el partido advierte en sus comunicaciones sobre una “invasión migratoria y creciente islamización de España”.





Abascal ha negado siempre las acusaciones de xenofobia e islamofobia en su contra, algunas de ellas formuladas por el PSOE y otras formaciones de izquierda.

También rechaza que se le defina como un político de ultraderecha, a pesar de su cercanía con políticos como el exprimer ministro de Hungría, Viktor Orbán, o la dirigente del partido francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

Sobre las acusaciones de simpatizar con el franquismo, Abascal defendió en el programa televisivo ‘La Revuelta’ que “un español pueda pensar lo que quiera del pasado”.

Vista general de la lona instalada por Vox en la fachada de un edificio de Valencia con el lema '¿Qué España quieres?' el de noviembre de 2024, en Valencia, España.

Históricamente, el grueso de los votantes de Vox han sido hombres jóvenes, un rasgo que persiste según la más reciente investigación pre electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) .

Como presidente del partido, Abascal ha sido candidato a la Presidencia del Gobierno en cinco ocasiones, la última de ellas en 2023.

Entre 2019 y 2023, Vox tuvo su mayor número de escaños en el Congreso de los Diputados con 52 asientos teñidos de verde.

El líder y candidato del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal, saluda con la mano durante la presentación oficial de su campaña electoral de cara a las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, en Madrid, España, el 13 de noviembre de 2026.

Ahora, Abascal busca llegar a ser el jefe del Ejecutivo con un número de legisladores récord, con la promesa de desregular la economía, aumentar el presupuesto dedicado a la seguridad, y dar un vuelco a la política migratoria del país.

Sobre el tema del acceso a la vivienda, la pieza central de esta campaña, afirmó en una entrevista en ‘La Revuelta’ que el problema para que los españoles no puedan vivir en lugares dignos a precios coherentes es que “no se construye y que cada vez entra más gente".

Al respeto, el partido propone ampliar el suelo disponible y agilizar los trámites para aumentar la construcción, impulsar la vivienda protegida y reducir los impuestos para la compra de la primera vivienda habitual de familias españolas. Además plantea dar prioridad a los españoles en el acceso a vivienda social y ayudas al alquiler, y prohibir el arrendamiento a "migrantes ilegales".

El tira y afloje con el Partido Popular

Para lograr llegar a hacer parte del Gobierno, sea como presidente o en algún otro puesto, Abascal tendría que pactar con su antigua formación política, ahora dirigida por Alberto Núñez Feijóo.

Las principales encuestadoras del país pronostican que el PP+Vox lograrán obtener el próximo 29 de noviembre una mayoría absoluta en el Legislativo con Núñez Feijóo como nuevo presidente del Gobierno.

De la negociación entre esas dos formaciones políticas depende que la derecha logre suceder al actual Gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza.

En el pasado, en varias ocasiones, azules y verdes han negociado para lograr administrar comunidades autónomas o ayuntamientos, aunque con múltiples choques a lo largo del tiempo.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, protagoniza un acto de precampaña este martes 24 de noviembre, en Girona, España.

En 2024, Abascal anunció la salida de Vox de los cinco gobiernos regionales que compartía con el PP, después de que los populares aceptaran acoger a menores de edad migrantes no acompañados procedentes de centros de acogida de Canarias y Ceuta. El acuerdo contemplaba trasladarlos a otras comunidades autónomas para compartir su atención. Vox rechazó la medida.

Sin embargo, tras nuevas elecciones locales, estos dos partidos tienen alianzas para gobernar en cuatro provincias del país: Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura.

Ahora, en la recta final de la campaña, Abascal se ha lanzado en ristre contra el PP, en búsqueda de no perder escaños por el llamado voto útil para que no siga en el poder Pedro Sánchez.

“Menos repartirse los ministerios, menos apelaciones al voto útil y más ser claros", dijo esta semana en un mitin masivo.

Si la suma del PP y Vox alcanza la mayoría absoluta tras el 29 de noviembre, el partido de Abascal podría convertirse en la primera formación considerada de ultraderecha en integrar el Gobierno de España desde la restauración de la democracia.

Con EFE y medios locales

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