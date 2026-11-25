Lo esencial:
- Un ataque nocturno ruso dejó dos muertos y 40 heridos (incluidos dos niños) en Zaporizhia, según autoridades regionales ucranianas.
- Según el ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas atacaron un buque con supuesto material militar cerca de Odessa y una subestación eléctrica en Chernígov.
- Aviones militares rusos entraron en la zona de identificación aérea de Corea del Sur sobre el mar del Japón.
- Trípoli pidió explicaciones a Kiev por los ataques ucranianos con drones contra buques rusos cerca de Bengasi.
- Noruega y Ucrania reforzarán su cooperación en torno al nuevo sistema antidrones DESNA.
- El primer ministro húngaro, Peter Magyar, viajará este martes a Transcarpatia (Ucrania) para reunirse con Volodímir Zelenski buscando normalizar los lazos dañados durante el mandato de Viktor Orbán.
A continuación, la información relevante del 24 de noviembre relacionada con la guerra en Ucrania:
Con información de EFE, AFP, Reuters y AP
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