Grandes economías, desde China hasta la Unión Europea, criticaron los nuevos aranceles propuestos por Estados Unidos después de que Washington concluyera su investigación de varios meses sobre un supuesto exceso de producción. La iniciativa podría abrir una nueva fase de tensiones comerciales tanto con aliados como con adversarios.

Los nuevos gravámenes, que alcanzan el 20 %, se derivan de una investigación iniciada días después de que la Corte Suprema anulara los anteriores aranceles del presidente Donald Trump.

Las propuestas estarán sometidas a un período de consulta pública antes de entrar en vigor, en enero.

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Las medidas apuntan a algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos: China, la Unión Europea, India, Bangladés, Camboya, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

Algunos, como Japón, negaron tener un exceso de producción.

"Japón no aplica políticas contrarias a los principios de mercado ni tiene un exceso estructural de capacidad productiva […]. Es lamentable que, pese a ello, se haya anunciado una propuesta de medidas contra Japón", declaró el principal portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara.

Un alto funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, señaló que las propuestas buscaban tener en cuenta los acuerdos comerciales vigentes.

China afirmó que se reserva el derecho de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses legítimos, después de que Estados Unidos propusiera nuevos aranceles a los productos chinos basándose en una investigación sobre exceso de capacidad productiva al amparo de la sección 301 de su legislación comercial.

La investigación estadounidense es un acto de unilateralismo al que China se opone firmemente, declaró en una rueda de prensa el portavoz del ministerio de Comercio, He Yadong.

China instó a Estados Unidos a "corregir sus prácticas equivocadas y retomar la vía adecuada para resolver los problemas mediante el diálogo y las consultas", añadió.

Una "preocupación real"

La Unión Europea rechazó los argumentos que sustentan los nuevos aranceles y afirmó que espera que Estados Unidos respete el acuerdo alcanzado en 2025.

"La UE y Estados Unidos comparten una preocupación real por el exceso de capacidad productiva mundial, impulsado en gran medida por los Estados y concentrado en terceros países. Lamentamos la falta de una acción conjunta", declaró el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, quien también rechazó la decisión arancelaria estadounidense, subrayó la importancia de que Washington respete el gravamen del 15 % acordado con el bloque.

Singapur expresó el jueves su "gran decepción" con las propuestas y negó que esté protegiendo su mercado interno o subvencionando la producción industrial.

Vietnam también afronta un arancel del 20 %; Camboya e Indonesia, del 18 %; e India, del 17 %, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

La UE, Corea del Sur y Taiwán, que han firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos, tendrán aranceles limitados, en términos generales, al 15 %.

En un anuncio separado, la USTR también propuso aranceles adicionales a productos de Brasil, incluidos aviones, por su supuesta inacción ante las preocupaciones comerciales estadounidenses.

La Presidencia brasileña calificó las medidas de "inaceptables" y afirmó que Brasilia "no cederá ante este tipo de amenaza".

Los aranceles de Trump han afectado tanto a los aliados como a los adversarios de Washington y forman parte de su intento, durante su segundo mandato, de transformar el comercio mundial, obligando a otros países a comprar productos estadounidenses o a fabricar sus mercancías en Estados Unidos.

Las preocupaciones por el exceso de capacidad productiva abarcan sectores que van desde las baterías hasta el cemento y desde los productos químicos hasta los alimentos procesados, señaló el alto funcionario estadounidense.

Debilitamiento de la industria

Los gravámenes podrían aumentar la presión sobre las empresas estadounidenses, ya afectadas por los aranceles anteriores. Ahora es más probable que trasladen esos costos a los consumidores, que ya están descontentos con el elevado costo de vida.

El poder adquisitivo fue uno de los temas centrales de las elecciones de medio mandato celebradas en noviembre en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano de Trump perdió el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas.

El anuncio se produjo después de que los datos mostraran que el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal alcanzó en octubre su nivel más alto en tres años, lo que aumenta la presión para subir las tasas de interés.

El abogado especializado en comercio Ryan Majerus afirmó que esperaba que esta investigación figurara entre las actuaciones "más importantes" de la Administración Trump, dada su preocupación de fondo por que las fábricas con exceso de capacidad comiencen a operar en otros países y "nunca dejen de funcionar, aunque no haya demanda".

Esto podría generar una sobreoferta de productos, deprimir los precios y provocar un "vaciamiento" de la industria manufacturera estadounidense, añadió.

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero los aranceles globales de Trump, los gravámenes específicos por sector siguen vigentes.

Los nuevos aranceles no se sumarán a los gravámenes sectoriales sobre productos como los automóviles y el acero, explicó el alto funcionario estadounidense.

En julio, Trump impuso otra ronda de aranceles a 60 economías, a las que acusó de no tomar suficientes medidas contra el trabajo forzoso.

En el caso de las economías afectadas tanto por los aranceles relacionados con el trabajo forzoso como por los vinculados al exceso de producción, los gravámenes no se acumularán: se aplicará la tasa más alta, precisó el funcionario estadounidense.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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