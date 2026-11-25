Entre las iniciativas del Gobierno del sociales Pedro Sánchez, que busca mantenerse en el poder en las elecciones de este 29 de noviembre, figuran la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de los hijos hasta las 20 semanas, nuevas licencias por fallecimiento de familiares, una rebaja del impuesto sobre la renta para los autónomos y la prórroga del gravamen a la banca.

El Partido Popular (PP) acusó al Ejecutivo de impulsar una "campaña desesperada" ante unos comicios que, según sostiene, tiene perdidos.

Las decisiones se aprobaron durante la reunión semanal del Consejo de Ministros, a cinco días de la votación. Sin embargo, buena parte de las medidas necesitará el respaldo de la Diputación Permanente del Congreso, una vez celebradas las elecciones. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió el calendario de los anuncios y aseguró que forman parte de la hoja de ruta del Ejecutivo y dan continuidad a las políticas desarrolladas durante la legislatura.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Más permisos y cambios en las aulas

Entre las principales reformas sociales aprobadas figura la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de los hijos, que podrán alcanzar las 20 semanas. El paquete también contempla elevar hasta diez días las licencias por fallecimiento del cónyuge, los hijos o los progenitores.

En materia educativa, el Gobierno plantea reducir las ratios de alumnos por aula y los cupos, con especial atención a las primeras etapas de la educación infantil. Las medidas forman parte de una batería de iniciativas con la que el Ejecutivo busca reforzar su perfil social antes de la cita electoral.

El PSOE presenta estas decisiones como una muestra de las políticas que pretende mantener si Pedro Sánchez consigue un nuevo mandato. El presidente centró buena parte de sus intervenciones de campaña en advertir sobre el riesgo de una "involución" si el PP y Vox llegan al Gobierno.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo (d), posan ante del cara a cara electoral que se va a celebrar este jueves en Madrid.

Rebaja fiscal para autónomos y prórroga del impuesto a la banca

El paquete incluye también medidas económicas. Una de ellas es una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que beneficiará a unos 2,6 millones de trabajadores autónomos.

El Consejo de Ministros aprobó además extender hasta el ejercicio 2027 el impuesto a la banca, un año más de lo previsto inicialmente. El Gobierno calcula que esta prórroga permitirá recaudar unos 1.400 millones de euros, que pretende destinar a políticas de vivienda.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte confrontación entre el Ejecutivo y el PP. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, reprochó al Gobierno no haber hecho nada por los trabajadores durante sus ocho años en el poder y acusó a Sánchez de intentar engañar a los ciudadanos con medidas anunciadas en plena campaña electoral.

El PP considera que el paquete responde a una estrategia de último momento para mejorar las perspectivas electorales del PSOE. Desde el Gobierno, en cambio, insisten en que las iniciativas no son improvisadas y forman parte de compromisos políticos que ya estaban sobre la mesa.

Leer tambiénPedro Sánchez, ante la hora de la verdad: gestas, deudas y escándalos de ocho años en el poder

Sánchez y Feijóo cruzan acusaciones sobre la aceptación del resultado electoral

La tensión entre los principales partidos también se trasladó a las declaraciones sobre la legitimidad de los resultados del próximo domingo. Sánchez advirtió este martes que, a partir de lo que escucha de dirigentes del PP y Vox, ambos partidos podrían no aceptar el resultado si no consiguen una mayoría absoluta que les permita gobernar.

El presidente hizo estas declaraciones durante un mitin en Huesca, donde también pidió "optimizar" el voto socialista en las circunscripciones pequeñas, que reparten menos escaños. Sánchez llamó a respaldar al PSOE para "frenar la negrura" que, a su juicio, representan los proyectos de la derecha y la ultraderecha. "Y después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas, pero ahora a ganar las elecciones", afirmó.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, respondió que le sorprendían las palabras del presidente y cuestionó sus referencias a la limpieza electoral. En ese contexto, expresó su preocupación por la existencia de "urnas de cartón" en algunos consulados españoles, entre ellos los de Buenos Aires y México.

La controversia está relacionada con la instalación de urnas diferenciadas para recoger los votos de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la llamada ley de nietos, pero cuyo derecho al sufragio permanece suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

El Ministerio de Exteriores aseguró que los consulados cumplen "escrupulosamente" las instrucciones del Supremo y que mantienen los votos de estos ciudadanos perfectamente diferenciados y bajo custodia.

La campaña se prepara para el último debate televisivo

A dos días del debate televisivo a cuatro, el último antes de las elecciones, los principales candidatos aceleran sus preparativos. El encuentro reunirá a Sánchez, Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau.

Abascal y Colau no tenían actos de campaña previstos para este martes. Desde la Moncloa, fuentes del Gobierno señalaron que Sánchez mantendrá en el debate un tono contenido, similar al que mostró durante su enfrentamiento televisivo con Feijóo la semana pasada.

Con las medidas sociales y económicas recién aprobadas y los cruces de acusaciones sobre el resultado electoral, la campaña entra en sus últimos días marcada por la polarización entre los bloques políticos. El debate televisivo será una de las últimas oportunidades para que los candidatos intenten movilizar a sus respectivos electorados antes de la votación del 29 de noviembre.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más