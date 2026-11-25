“Estábamos allá adentro inscribiendo las candidaturas y recordábamos cuando en el 2018 no nos dejaban inscribir… Antes no había democracia en El Salvador”. Así recordaba Nayib Bukele su primera contienda presidencial, mientras acudía a inscribirse para la tercera el jueves 19 de noviembre.

Cuatro días después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hacía oficial la candidatura de Bukele y su vicepresidente Félix Ulloa.

Luego de siete años de su llegada al Gobierno, el ultraderechista de 45 años, que ha hecho de la lucha contra las pandillas su marca personal, se ha postulado por primera vez bajo las renovadas condiciones que su partido, Nuevas Ideas, aprobó el año pasado en la Asamblea Legislativa: reelección indefinida, periodos de seis años en lugar de cinco y supresión del balotaje.

“Necesitamos seis años más”, afirmó frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de inscribirse como el candidato de Nuevas Ideas, una nominación que logró sin oposición en las primarias de julio pasado. Simpatizantes y miembros de su movimiento iban más lejos y clamaban por “40 años más” de Bukele.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.





Analistas apuntan que podría no ser solo una consigna de campaña, sino un proyecto real. “Según sus propias palabras, no se trata de solo una reelección más”, apunta el politólogo Luis Aguilar.

Con él coincide Tiziano Breda, analista senior para América Latina en el monitor de conflictos ACLED: “Bukele tiene una edad que le permite mirar a su proyecto político a mediano y largo plazo, mientras logre mantener su liderazgo y su popularidad altos y mantener la senda del país en una dirección de niveles de inseguridad bajos y crecimiento económico sostenido”.

El presidente navega solo esta regata. El lunes, cuando su nombre quedó apuntado para la elección del 28 de febrero, su índice de aprobación se ubicaba en 90%. Eso supera el 85% con el que dominó los comicios de 2024, a los que se presentó cuando la Constitución todavía no permitía la reelección.

El “cameo presidencial” y el “constitucionalismo abusivo”

Mientras Bukele rememora los tiempos en que “no había democracia en El Salvador”, la organización humanitaria Cristosal da cuenta de al menos 86 personas encarceladas por motivos políticos, la mayoría de ellos detractores explícitos del presidente.

La lista incluye a Ruth López, una activista conocida por su promoción de la transparencia y la rendición de cuentas; Enrique Anaya, un abogado constitucionalista que señaló irregularidades en el encarcelamiento de López; Fidel Zavala, un defensor de derechos humanos sentenciado a 15 años por una supuesta estafa agravada, y, entre otros, Eugenio Chicas, un expresidente del TSE que en 2017 demandó a Bukele por difamación y luego llegó a un acuerdo extrajudicial que obligó al mandatario a pedirle disculpas públicas.

Leer también¿Qué se sabe de Ruth López, la abogada crítica capturada por el gobierno de Bukele?

La organización de derechos humanos WOLA denuncia que, a partir de su segundo periodo, Bukele ha recurrido a “acusar a estas personas de asociaciones ilícitas, un delito específico para la criminalidad organizada y para los grupos como las maras o pandillas. Esto es porque es la única manera de utilizar el régimen de excepción en sus casos y, por ende, limitar las garantías del debido proceso”.

Por casos como los suyos, el sociólogo, docente e investigador de la Universidad de El Salvador Rafael Paz Narváez rechaza la afirmación de que, al ungir a Bukele y abrazar sus políticas, el país ha renunciado a sus propias normas democráticas.

“Hay una oposición civil activa que defiende la institucionalidad o al menos cree que esa institucionalidad tenía una debilidad suficiente para considerar una refundación de la república”, apunta Paz Narváez. “Muchas personas están resistiendo el deterioro de la institucionalidad en el país”.

“La búsqueda de un tercer mandato solo es posible tras las anomalías en el recuento de votos del último proceso electoral, que fueron constatadas por el consorcio Observer Salvador, que documentó criterios dispares para contar papeletas e intimidación por parte del oficialismo”, agrega el experto. "Esas graves anomalías llevaron a la actual correlación en la Asamblea Legislativa, que es la que cambió las reglas que permiten la reelección indefinida”.

El politólogo Luis Aguilar considera que el estilo de Bukele podría ser descrito con el término de “constitucionalismo abusivo”, acuñado por el jurista David Landau para caracterizar mecanismos de reforma que socavan el orden democrático desde adentro.

“Una vez que se remueve a jueces y magistrados, a partir de allí las interpretaciones se hacen a favor del tomador de decisiones”, afirma Aguilar. “Eso es lo que está pasando, y de ahí se genera una brecha entre lo que el régimen dice ser y lo que resulta realmente en la práctica. Esa brecha es la que hay que ver y no la letra de la norma (que permite la reelección)”.

Hoy el camino es mucho menos tortuoso y más expedito para apostar por la continuidad, como señala Breda: “Los subterfugios legales eran necesarios cuando se quería construir la arquitectura constitucional y política que tiene El Salvador hoy, es decir, eran necesarios en 2021, cuando había que justificar la destitución del fiscal general y magistrados de la Corte Suprema, o en 2024 para vender la primera reelección, donde se da definitivamente la ruptura del orden constitucional”.

Hoy, el analista observa que “esas jugadas no son necesarias porque los subterfugios fueron exitosos en su momento y no tuvieron consecuencias demasiado graves”.

El desgaste de los partidos tradicionales y el éxito del modelo Bukele

Tiziano Breda asegura que el ascenso de Bukele debe ser explicado, en primer lugar, a partir del “desgaste del sistema político bipartidista anterior y la falta de renovación dentro de movimientos políticos tradicionales e incluso de nuevos partidos”.

El experto identifica un segundo elemento para su éxito político: los resultados palpables de su lucha contra las pandillas. “Al fin y al cabo, no habría podido mantener sus niveles de popularidad tan altos si la situación de inseguridad en El Salvador se hubiera mantenido como lo era cuando asumió la Presidencia, esa es el área que lo elevó a ser un ejemplo regional y hacer del manejo de la seguridad prácticamente una herramienta de política exterior, incluso de negocio”.

Un tercer factor es la efectividad para comunicar los logros de su gestión, una narrativa en la que los éxitos autoatribuidos “incluso a veces superan los resultados, como en el caso de Haití, donde parece que las pandillas ya hubieran sido derrotadas porque se ha recuperado un estadio o porque se han destruido las casas de un par de líderes. Seguramente no es así, pero la capacidad de comunicar estos temas, sobre todo hacia la población joven, es un elemento fundamental del proyecto político de Bukele y su proyección internacional”.

Luis Aguilar caracteriza este manejo comunicacional como ‘national branding’, una estrategia de promoción que ha permitido la exportación del modelo Bukele, que hasta cierto punto replican Daniel Noboa en Ecuador o Abelardo de la Espriella en Colombia, al caracterizarse como jóvenes outsiders con mano dura y sin ataduras políticas.

Paz Narváez incluso identifica una reproducción de las prácticas bajo el régimen de excepción de Bukele en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Para Aguilar, esta fórmula sería imposible sin el respaldo que recibe desde Washington: “Se está impulsando una idea de un modelo de marca nacional, pero amparada bajo el imperialismo estadounidense, que da la venia para que se reproduzca un modelo que le resulta funcional. No es en sí mismo un imperialismo directo, sino una potencia utilizando a un país periférico para ejercer una influencia sin asumir consecuencias”.

Aguilar ve el manejo de la política salvadoreña en torno al presidente como si se tratara de “un nuevo capítulo de una serie de HBO o de Netflix, siempre con una nueva trama que resulta atractiva. Un modelo tan personalista como este no se sostiene si no es porque se monta en una serie de espectáculos sucesivos que son interesantes para la gente”.

“Siempre hay un cameo presidencial: en un concierto, en una inauguración de obras, en un logro deportivo, incluso en una invasión a otro país. Es un modelo de espectáculo político, un proyecto personalista con capacidad de mutar e integrarse a espectáculos que llamen la atención del público”, agrega el experto.

¿Todos contentos?

A pesar de las cifras de aprobación, Rafael Paz Narváez advierte un subregistro del descontento sobre temas específicos de la gestión de Bukele.

Entre ellos cita la reactivación de la minería metálica, el despojo sufrido por miles de familias que en su momento fueron beneficiadas por la transferencia de tierras prevista en los acuerdos de paz de 1992 o el impacto ambiental del polémico CECOT, que según denuncias comunitarias y periodísticas afecta los afluentes del Bajo Lempa.

“La población ha mostrado un enorme rechazo a algunas políticas gubernamentales, pero al mismo tiempo hay un pragmatismo de parte de un sector de la ciudadanía que se da por bien servido con las condiciones de cierta seguridad que existen en el país, aunque muchos jóvenes expresan que el temor a las pandillas se ha transferido a un temor hacia el ejército y la policía”, explica Paz Narváez.

Según el sociólogo, hay un “rechazo popular que no logra expresarse adecuadamente porque las opciones políticas que existen no están recogiendo las problemáticas que afectan a los sectores populares”.

Esa falta de vías para canalizar el descontento coincide, de acuerdo con el experto, con “una presidencia que tiene una enorme capacidad para organizar eventos de distracción, como mandar tropas a Haití”.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más