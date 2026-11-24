Pedro Sánchez llegó al poder en junio de 2018 tras una moción de censura. Ganó dos elecciones en 2019 y retuvo el Gobierno en 2023 pese a quedar segundo. El 5 de octubre de este año adelantó los comicios, previstos originalmente para 2027, tres días después de que el Congreso rechazara dos decretos del Gobierno sobre vivienda, la gran crisis del año.

Sobreviviente de varias crisis y aficionado a apuestas políticas arriesgadas, se convirtió en una de las figuras más visibles de la izquierda europea. Esta vez parte en desventaja en las encuestas frente a Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular (PP).

Un "manual de resistencia"

Sánchez nació en Madrid el 29 de febrero de 1972. Economista de formación, casado y padre de dos hijas, dio sus primeros pasos en política en 2004 como concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital. En 2009 llegó al Congreso de los Diputados para ocupar el escaño que dejó Pedro Solbes, y en 2014 ganó las primarias que lo convirtieron en secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Tras las elecciones de diciembre de 2015, el rey Felipe VI le encargó formar Gobierno, pero fracasó en dos votaciones de investidura pese a su pacto con el partido de centro Ciudadanos.

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La repetición electoral en junio de 2016 marcó un punto de inflexión. Sánchez rechazó facilitar la investidura de Mariano Rajoy, del PP, que gobernaba en funciones desde diciembre de 2015. El socialista se enfrentó con la mayoría de su grupo parlamentario, que prefería la abstención, y fue forzado a dimitir como secretario general.

Semanas después, renunció a su banca para no tener que abstenerse en la votación que, a fines de octubre, terminó con más de 10 meses de Gobierno en funciones y permitió a Rajoy seguir en el Palacio de la Moncloa.

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En mayo de 2017 recuperó la secretaría general con el respaldo de la militancia en unas primarias. Ese regreso es el eje de su libro autobiográfico ‘Manual de resistencia’.

En junio de 2018 se convirtió en el primer presidente del Gobierno de la democracia española en llegar al cargo a través de una moción de censura, presentada contra Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel, una amplia trama de corrupción vinculada al PP.

El expresidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

El rechazo del Congreso a sus primeros presupuestos lo llevó a convocar elecciones en abril de 2019. Pese a que ganó, no consiguió los apoyos necesarios para ser investido. Tras repetir las elecciones en noviembre, formó con Unidas Podemos el primer Gobierno de coalición de la historia democrática de España.

Aquella legislatura estuvo marcada por la pandemia de Covid-19, que lo obligó a decretar el estado de alarma. Luego llegaron catástrofes naturales como la nevada Filomena y la erupción del volcán de La Palma, y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Su Gobierno también tuvo fuertes choques con Unidas Podemos, como el que provocó la reforma de la ley del "solo sí es sí", sobre agresiones sexuales.

Entre sus logros, el Gobierno destacó el aumento del salario mínimo, la reforma de las pensiones y la reforma laboral, aprobada en una votación muy ajustada que se salvó por el error de un diputado del PP. Otras decisiones generaron críticas incluso dentro del PSOE, como los indultos a nueve líderes del proceso independentista catalán, la reforma del delito de sedición, la ley de memoria democrática y el abandono de la postura histórica de neutralidad de España sobre el Sáhara Occidental.

El presidente del Gobierno español y líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, ondea una bandera española durante un acto de campaña en Alcorcón, cerca de Madrid, el 15 de noviembre de 2026.

En el plano internacional, fue anfitrión de la cumbre de la OTAN en Madrid en 2022 y ese mismo año asumió la presidencia de la Internacional Socialista. En el Congreso superó dos mociones de censura presentadas por el partido ultraderechista Vox.

Tras la derrota de la izquierda en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, adelantó las generales al 23 de julio. Terminó segundo detrás del PP, pero fue investido el 16 de noviembre de 2023 y formó un nuevo Gobierno de coalición con Sumar. Para conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, impulsó una ley de amnistía para los implicados en el intento secesionista de Cataluña de 2017.

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La economía como bandera, Trump como rival

En campaña, Sánchez hace foco en la economía. La Comisión Europea elevó su previsión de crecimiento de España para 2026 al 2,6%. El Gobierno asegura que hay 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, frente a 18,9 millones en 2018, y que la temporalidad del empleo bajó 11 puntos.

El Ejecutivo también reivindica los aumentos del salario mínimo y el llamado escudo social, un paquete de medidas que aplicó primero ante la inflación provocada por la invasión rusa de Ucrania y luego ante el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Fuera de España, los enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump, le dieron visibilidad, según AFP. Su Gobierno reconoció el Estado palestino en mayo de 2024 y aprobó un embargo de armas a Israel. También rechazó elevar el gasto militar al 5% del PIB, como exigía la OTAN.

Archivo. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (d), y el presidente de EE. UU., Donald Trump (i).

En marzo de 2026, el Gobierno se negó a que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón para atacar Irán, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Trump respondió con la amenaza de cortar todas las relaciones comerciales con España, país al que llamó "causa perdida".

La vivienda, una bandera que se volvió en contra

El 2 de octubre, en medio de protestas masivas por la vivienda en Madrid y otras ciudades del país, el Congreso rechazó los dos decretos del Gobierno sobre el tema, por 178 votos contra 172 y por 184 contra 166. Esa derrota llevó a adelantar las elecciones.

El Gobierno quiso hacer de la vivienda el eje de su campaña. "Sánchez gobierna hace ocho años y la situación de la vivienda ha sido cada vez más complicada", dice a France 24 Juan Luis López Aranguren, profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público.

Iñaki Chaves, periodista y doctor en Comunicación y Ciencias Sociales, matiza esa responsabilidad al recordar que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas y que el PP gobierna 14 de las 19 comunidades y ciudades autónomas.

Sin mayoría propia, el Gobierno no logró aprobar los Presupuestos ni otras leyes importantes, y siguió con las cuentas de 2023 prorrogadas por tercera vez.

Los días 30 y 31 de julio, unas 80.000 personas entraron en Ceuta desde Marruecos, según cifras del Gobierno, aunque la mayoría regresó después. La gestión de la crisis, en la que murieron 72 migrantes, generó fuertes críticas de la oposición. En las urnas, el PSOE perdió las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El 11 de noviembre, los sindicatos CCOO y UGT convocaron la primera huelga general en 14 años. Según Chaves, fue "un espaldarazo a la izquierda", pero no necesariamente a Sánchez, porque la protesta también apuntaba a su incapacidad para controlar los precios, sobre todo los de la vivienda.

Tribunales y tragedias

En estos ocho años, varias causas judiciales salpicaron al entorno del presidente. Sánchez niega conocer los hechos y acusa a sectores de la judicatura de motivación política.

El golpe más duro llegó el 22 de junio, cuando el Tribunal Supremo condenó a 24 años de cárcel a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE y quien fuera durante años hombre de confianza de Sánchez, por la trama de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Su sucesor al frente de la organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, está investigado en otra causa por presuntos amaños de obra pública.

La esposa de Sánchez, Begoña Gómez, irá a juicio ante un jurado popular por tráfico de influencias y malversación. El juez Juan Carlos Peinado dictó la apertura de juicio oral el 21 de septiembre. En abril de 2024, esta causa llevó a Sánchez a tomarse cinco días para decidir si continuaba en el cargo.

Foto de archivo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez.

El hermano del presidente, David Sánchez, fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, una sentencia que recurrió. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Tribunal Supremo y renunció. La investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por su parte, alcanza al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

A eso se sumaron las catástrofes, entre ellas la DANA de octubre de 2024 en Valencia, que dejó 230 muertos, y el gran apagón eléctrico de 2025. En 2026 el país sufrió dos accidentes en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla: el de Adamuz (Córdoba), en enero, con 46 muertos, y el de Urda (Toledo), el 28 de octubre, con 69 fallecidos. El ministro de Transportes, Óscar Puente, renunció el 3 de noviembre.

Aspecto de la carretera que une Valencia y Torrente, el 31 de octubre de 2024.

"La semana de remontada"

Al anunciar el adelanto de las elecciones, Sánchez pidió a la ciudadanía que ampliara la fuerza del Gobierno en el Parlamento. Núñez Feijóo respondió que se trataba de "que España derrote a Sánchez y lo que representa". El líder de Vox, Santiago Abascal, lo llamó "traidor" y dijo que debería ser juzgado.

Antes del comienzo oficial de la campaña, el 13 de noviembre, el PSOE ya había perdido a su portavoz: Montse Mínguez renunció el 16 de octubre tras la publicación de informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja, en plena crisis de la vivienda. Luego llegaron la tragedia de Urda y la salida de Puente, que también renunció a su candidatura. Según López Aranguren, entre una crisis y otra el PSOE fue modificando su eje de campaña "cada tres días".

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La mayoría de las encuestas da ventaja al PP, que junto a Vox superaría los 176 escaños de la mayoría absoluta. El seguimiento diario de la consultora 40dB para ‘El País’ y la ‘Cadena SER’ publicado el 22 de noviembre deja a populares y socialistas prácticamente empatados: el PP obtendría el 31,9% de los votos, el PSOE el 31,6% y Vox el 16,9%. Aun así, el bloque de derecha sumaría 187 escaños. Por su parte, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el organismo público de encuestas, ubica primero al PSOE, con el 33,3%, frente al 25,5% del PP.

A días de las elecciones, Sánchez pidió a los socialistas un esfuerzo extra en lo que llamó "la semana de remontada".

"A nivel político, Sánchez es un superviviente absoluto", dice López Aranguren a France 24. Pero advierte que, aun si crece, el PSOE lo haría a costa de otras fuerzas de izquierda y no alcanzaría una mayoría para gobernar. Para Chaves, la diferencia esta vez es el ascenso de Vox, que hoy condiciona al PP. Sus opciones, sostiene, dependen de la movilización: "Si aumenta la participación, aumentan las posibilidades de los partidos de izquierda".

Aún perdiendo, Sánchez podría seguir al frente del partido por el control que construyó en estos años, según López Aranguren: "El sanchismo ha fagocitado al socialismo". Chaves prefiere no anticipar nada. Para él, el panorama "es incierto".

Con EFE, AFP y medios locales

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