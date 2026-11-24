La FIFA confirmó este 23 de noviembre que Estados Unidos y México serán coanfitriones del Mundial femenino de fútbol de 2031 en un proyecto regional que también incluye a Costa Rica y Jamaica.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, ratificó también durante un congreso extraordinario —reunido de forma telemática— la designación de Reino Unido para la edición de 2035.

Los anuncios no han sorprendido, dado que ninguna de las dos candidaturas tenían rivales para la organización del evento mundial, que celebrará su próxima edición en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio de 2027 y será la última con la participación de 32 equipos.

El sorteo del calendario se efectuará el 11 de diciembre en Río de Janeiro, certamen en el que España intentará revalidar la corona conquistada en Nueva Zelanda y Australia en 2023.

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Los candidatos ganadores y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, prometieron torneos exitosos desde el punto de vista comercial y reinvertir todas las ganancias en el fútbol femenino. La edición de 2031 se ampliará para contar con 48 equipos por primera vez, al igual que ocurrió con la Copa Mundial masculina de 2026, que también fue organizada por Estados Unidos y México, aunque acompañados de Canadá.

ARCHIVO – La selección española celebra con el trofeo tras ganar la final de la Copa Mundial Femenina de Fútbol contra Inglaterra en el Stadium Australia de Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Será la tercera edición del Mundial femenino en suelo estadounidense, después de los torneos de 1999 y 2003. La selección de las Barras y las Estrellas, potencia en el fútbol femenino, ha ganado la competición cuatro veces, lo que supone un récord.

"Esta es una oportunidad histórica para acelerar el desarrollo del fútbol femenino en todo el mundo", sostuvo Cindy Parlow Cone, presidenta de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

"Este será el evento deportivo femenino más grande de la historia. Lo cual significa que tenemos que cumplir", prometió Parlow Cone a los miembros de la FIFA en una presentación previa a la votación en la sede del organismo rector en Zúrich, Suiza.

El proyecto contempla 20 estadios en 20 ciudades: Estados Unidos será la sede principal, con 14, seguida de México, con cuatro. Las capitales de Costa Rica (San José) y Jamaica (Kingston) completan el mapa de la organización.

Por su parte, Reino Unido también se aseguró la organización de una segunda gran competición en pocos años, después de la Eurocopa masculina de 2028, para la que contará con el apoyo de la República de Irlanda.

Esta será la primera Copa del Mundo que se celebre en suelo inglés desde el certamen masculino de 1966, el año en que los 'Tres Leones' consiguieron su único título.

En esta candidatura se han propuesto un total de "22 estadios: 16 en Inglaterra, 3 en Gales, 2 en Escocia y uno en Irlanda del Norte, distribuidos en dieciséis ciudades anfitrionas", especificaron las federaciones de los cuatro países en un comunicado conjunto.

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Costa Rica celebra y se prepara

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) celebró este lunes la histórica designación del país como una de las sedes del Mundial femenino de fútbol en 2031 y espera que el evento deje un legado para el deporte femenino en Costa Rica.

"Sabemos que nos espera un largo camino, hay mucho por hacer, pero por ahora vamos a disfrutar de este momento histórico que ya no es un sueño que parecía inalcanzable, hoy es una realidad y permitirá dejar un legado gigante para las nuevas generaciones", declaró en la página web de la FCRF el presidente de la entidad, Osael Maroto.

Costa Rica ya había organizado en solitario dos mundiales femeninos de categorías menores: el Sub-17 de 2014 y el Sub-20 de 2022. "Esta será sin duda una gran oportunidad para posicionar el nombre de Costa Rica en el mundo entero", expresó Maroto, quien agradeció a la FIFA por aprobar la candidatura.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, observa un partido amistoso de fútbol entre Irán y Costa Rica, en Antalya, al sur de Turquía, el martes 31 de marzo de 2026.

"Todo un equipo interdisciplinario de la Federación trabajó para cumplir los requerimientos que solicita la FIFA para un torneo mayor, y con gran alegría recibimos esta noticia", agregó el presidente de la FCRF.

"Las cuatro federaciones trabajarán en conjunto con FIFA y Concacaf para garantizar que el impacto del torneo perdure mucho más allá de 2031, centrándose en el desarrollo de las futbolistas, la formación de entrenadores y la inversión en infraestructura", completó la FCRF.

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México quiere más de 26 partidos

México buscará albergar más de 26 encuentros del Mundial Femenino de 2031, anticipó la Federación Mexicana de Fútbol, que aspira a que el evento contribuya a impulsar el gusto por el fútbol en las niñas y jóvenes, además de potenciar la liga local.

"El impacto que se busca en el Mundial femenino es tener más partidos en México. La propuesta contempla que nuestro país pueda albergar más del doble de los 13 partidos que recibió en el Mundial masculino de 2026″, explicó la FMF en un comunicado.

Fútbol – Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo A – México vs. Sudáfrica – Estadio Azteca, Ciudad de México, México – 11 de junio de 2026.

El anuncio de esta sede conjunta llegó luego de que el pasado sábado la FMF confirmara su respaldo para que Infantino se mantenga como el presidente de la FIFA hasta 2031.

"La Federación Mexicana de Fútbol ratifica el apoyo a la candidatura de Gianni Infantino para ocupar la presidencia de la FIFA para el periodo 2027-2031”, señaló la Federación Mexicana de Fútbol que preside Mikel Arriola a través de un comunicado.

Para el Mundial Femenino 2031, México propuso cuatro estadios: el Azteca, el Akron de Guadalajara, el BBVA de Monterrey, y el Territorio Santos Modelo, en Torreón Coahuila.

Según la FIFA, la elección de los coanfitriones de ambas ediciones se concretó después de un "exhaustivo" proceso de candidatura iniciado por el Consejo en marzo de 2025 y casi 35 años después del partido inaugural del primer Mundial femenino, jugado en 1991 en China.

Antes de la designación, Infantino, se refirió al "enorme éxito" de la edición de 2023, organizada por Australia y Nueva Zelanda. También habló de la ilusión de 2027, la primera Copa del Mundo que generará beneficios que serán invertidos en su totalidad en el desarrollo del fútbol femenino.

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También insistió en el objetivo de la FIFA de "hacer que el fútbol femenino sea verdaderamente global y construir el futuro junto con todas las federaciones miembro y con todos los grupos de interés".

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

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