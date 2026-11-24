Marlon Paz sigue en la dolorosa búsqueda del cuerpo de su hijo Isaac, de 8 años, y de su esposa, Kinger Correa, de 45 años. Habían bajado al litoral un día antes del terremoto con su suegro a vacacionar. Regresaron de la playa al apartamento a las 6:00 de la tarde porque a esa hora ponían el agua. El terremoto fue a las 6:04 p.m. Marlon se enteró de lo sucedido tres horas después, porque las comunicaciones colapsaron. Desde entonces baja casi a diario al Conjunto Residencial Caribe, en Caraballeda, con la esperanza de poderlos encontrar.

Los primeros días, en medio del caos generalizado y la incertidumbre, el nombre de su hijo Isaac apareció en una lista de rescatados, pero no era cierto.

“Yo pasé alrededor de 20 a 25 días en Caracas buscándolo, porque iba a los sitios que me decían y, bueno, resulta que no era. No me sabían dar una explicación del porqué estaba anotado en esa lista. Después de eso, nos instalamos aquí (en La Guaira). Estábamos solos, no teníamos el apoyo del Gobierno, ni ningún tipo de apoyo de logística para trabajar este tipo de cosas; te hablo de herramientas. Lo que teníamos eran las manos, por decirlo de alguna manera”, cuenta Marlon a France 24 frente a las ruinas de tres torres colapsadas.

Marlon Paz, quien aún busca los cuerpos de su esposa, Kinger, y su hijo Isaac, bajo los escombros del conjunto residencial Caribe Caraballeda. en la Guaira, Venezuela.

“Estuvimos en espera por alrededor de un mes, esperando ayuda. Mucha gente venía, pero venía por su familia. Algunos nos prestaban apoyo, pero no era un apoyo duradero, sino mientras que ellos buscaban a su familia. Cuando lo conseguían, se iban y listo. Nos quedamos otra vez sin nada. Así pasó hasta que llegó la gente que está ahorita aquí, que se llama 'Máquina de Hierro'. Ellos empezaron a ayudar a una señora que estaba por el otro lado; y a raíz de ello, cuando terminaron en ‘La 26’, decidieron venirse para acá a ayudarnos. Y así estamos desde ese día.”

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’Máquina de Hierro' está conformada por unos 28 topos voluntarios y otros 13 colaboradores que los asisten con el agua, la logística y la búsqueda de apoyo. La mayoría son personas que perdieron familiares en los terremotos, encontraron sus cuerpos y ahora su misión es ayudar a otros. También hay extranjeros: colombianos, mexicanos y españoles motivados por la solidaridad.

Uno de esos rescatistas es Alejandro Salazar, quien llegó hace un poco más de dos meses a Venezuela tras haber prestado apoyo en el terremoto que enlutó a la ciudad de Cali, Colombia, su país natal, el pasado 10 de agosto.

Desde entonces, bajo un inclemente sol y en condiciones bastante precarias, ha entregado su vida a encontrar los cuerpos de los venezolanos que aún permanecen tapeados. Sentado sobre un trozo de concreto, rodeado de toneladas de escombros, nos recuerda con precisión los nombres de cada uno de los cuerpos que ha logrado recuperar junto al grupo de rescatistas al que pertenece: 'Máquina de Hierro'.

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Alejandro Salazar, rescatista colombiano sentado entre los escombros del conjunto residencial Caribe, en.Caraballeda, La Guaira.

“Llegué aquí por solicitud de un familiar. La señora Aura buscaba a su esposo Emilio. Fue el primer trabajo que me encomendaron acá. Una labor que se entregó en 72 horas. Se puede decir que es un tiempo récord, en comparación con personas que llevan aquí 4 y 5 meses realizando la búsqueda de sus familiares. De ahí pasamos a la señora Angie, la esposa del piloto de la aviación (el señor Gustavo), de quien ya hace aproximadamente un mes se recuperó el cuerpo. Seguimos con los familiares del señor Daniel. Ya salió su hermana y su señora madre fue recuperada hace aproximadamente 8 días. Ayer estuvimos en el edificio Jurel, se hizo la recuperación de dos cuerpos de la familia Orduz”, relata Alejandro a France 24.

Alejandro duerme en una pequeña carpa, frente a una piscina destruida dentro del mismo conjunto residencial que se desplomó casi en su totalidad. Su día transcurre en medio de toneladas de polvo, enseres a medio lavar y un clima que resulta agobiante las 24 horas del día. Para él, el compromiso es personal.

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¿Qué te hace permanecer aquí?

Una sonrisa tímida se esboza en su rostro antes de responder: “La satisfacción a nivel personal que me genera ver la cara de sosiego de las personas cuando ya entregamos a sus seres queridos, porque cuando los encontramos, se encuentran personas muy desoladas, personas con sentimientos internos muy fuertes. Ver una sonrisa en una persona que ha sufrido tanto, durante tanto tiempo en la búsqueda de sus familiares…”. Hace una pausa y prosigue: “Y darles esa tranquilidad es algo que, a nivel personal, es único”.

Cuando Alejandro llegó al Conjunto Residencial Caribe, faltaban 60 cuerpos por recuperar. Un número que fue aumentando a medida que avanzaban en la búsqueda y se topaban con más personas de las que inicialmente habían podido estimar.

Cinco meses han transcurrido desde el doblete sísmico que enlutó a Venezuela el pasado 24 de junio, principalmente al estado La Guaira. El panorama sigue siendo desolador. Aunque los comercios han comenzado a reactivarse y fue levantada la restricción para el uso de las playas, hay decenas de familias que siguen estando como desde el primer día: en la búsqueda incesante de un ser querido que yace bajo los escombros.

“Tenemos trabajo permanente en dos turnos: diurno y nocturno. Los compañeros entran entre las 7:00 y las 9:00 de la noche y salen a las 6:00 de la mañana. Algunos continúan, incluso en lapsos de 24 o 36 horas. Estas personas le están metiendo aquí el alma y el corazón con la Fundación Máquinas de Hierro para poder entregarle esa satisfacción a sus familiares de que ya puedan tener en sus brazos a los seres queridos y entregarles esa ceniza en un camposanto o darles cristiana sepultura”.

A Alejandro no le ha hecho falta comida, pero tampoco le sobra. Nos comenta que en el último mes, la ayuda ha mermado en toda la entidad. “Necesitamos agua, comida, hidratación. Necesitamos electrolitos, suero. Las ayudas han disminuido bastante. Puedo decir que en el lapso de un mes tenemos fundaciones que siguen al pie de nosotros, han estado firmes brindándonos su apoyo”. Alejandro también agradece a quienes, de forma independiente, con recursos propios, les preparan comida, les llevan un cafecito, un pan o envueltos. Con envueltos, se refiere a la hallaca, el plato típico de los venezolanos en Navidad.

Al otro lado de la montaña de escombros también trabaja otro grupo de voluntarios bajo el nombre “Cascos Rojos”. La inmensidad del conjunto residencial desplomado requiere la labor de varias organizaciones. Ericson Ramírez pertenece a ese grupo.

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Él es de Caracas, pero el terremoto lo sorprendió estando en La Guaira. Su familia resultó ilesa. Dice que sintió la necesidad de ayudar a las familias que no corrieron con la misma suerte.

Ericson Ramírez, rescatista voluntario perteneciente al equipo “cascos rojos”. en el conjunto residencial Caribe.

– ¿Tenías algún conocimiento como rescatista?: -“Mira…no. Todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido empíricamente a través del tiempo transcurrido aquí. Todos los que estamos acá no hemos tenido ni siquiera un tipo de conocimiento en cuanto a infraestructura o rescate. El día 8 llego yo aquí a Residencias Caribe y desde ese día no me he movido de aquí".

– ¿Qué te hizo quedarte? -"Sinceramente no sé. He apoyado en otras edificaciones, a través de estos cinco meses, pero voy y vengo. Además, uno conecta aquí con los familiares, con las personas que estamos buscando, y es como quien dice que tengo una responsabilidad. Hasta que nos saquemos el último, no nos vamos a ir.”

Tantas horas removiendo escombros, expuesto al polvo, la contaminación y a altísimas temperaturas, le han pasado factura. Sufre dermatitis en sus manos y otras partes del cuerpo. “Bueno, estaba un poquito peor, solo que por el deber de seguir ayudando no he podido, como quien dice, curarme. Porque tengo esa búsqueda, la del señor Piñango. Quiero terminar de sacar al señor y yo prometí que, a lo que yo termine esa búsqueda, me voy a curar”, comenta a France 24 mientras muestra las afecciones en su piel.

¿Qué reciben ustedes a cambio?: – "Nada. Las bendiciones de los familiares, de las personas, de Dios. Eso es nuestro pago, las bendiciones de Dios. No recibimos dinero, no pedimos dinero; no pedimos nada".

Ericson Ramírez muestra las lesiones en su piel, tras cinco meses de trabajo voluntario en medio de los escombros.

Albert González es el hijo del señor Marco Piñango, cuyo cuerpo Ericson prometió recuperar. El pasado 10 de noviembre, el equipo Cascos Rojos rescató los restos de su mamá Enma Milagros Mora, de 64 años de edad, y ahora se dedican a buscar a su papá. Ambos residían en el conjunto residencial.

Albert cuenta que estuvo cuatro meses en shock tras haber visto cómo quedó el edificio donde acostumbraba a vacacionar. Todavía le es difícil estar allí. Lo contempla con asombro.

“Mi papá y mi mamá vivían aquí aproximadamente hace 22, 23 años. Y ver todo lo que cambió, el edificio como está, que ya no queda nada. Trae bastante nostalgia por los recuerdos que uno vivió aquí. Es bastante rudo”.

Albert no pide ayuda para él, sino para los voluntarios que no han parado de buscar a su familia y a la de tantos otros en situación similar. “Hay unos que están enfermos, necesitan hidratación, necesitan comida. O sea, más que todo la ayuda es para ellos (los rescatistas) que están en la labor de búsqueda”, comentó.

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Foto del campamento de grupo de voluntarios rescatistas “Cascos Rojos, ubicado en las residencias Caribe, en la Guaira (Venezuela).

La otra tragedia: salvaron la vida, pero perdieron su hogar

Al otro lado del estado, en el sector de Catia la Mar, al menos 14 familias viven otra cara de la tragedia. Pudieron salvarse, pero sus viviendas están en riesgo y desde hace 5 meses pernoctan en medio de una plaza, en pequeñas carpas bajo el inclemente sol y las intensas lluvias. Las condiciones son de máxima austeridad.

Diuverlis Rodríguez pertenece a una de esas 14 familias, unas 40 personas entre ancianos, mujeres y niños que están a la espera de una solución, bien sea una ayuda para reparar sus viviendas o una pronta reubicación. Trabaja a diario en el sector público de salud y antes de mediodía vuelve al refugio para encargarse de sus tres hijos, de 15, 13 y 7 años de edad. Junto a su esposo conviven en un espacio tan reducido, que es difícil de imaginar. La menor recibe clases un solo día a la semana, en una escuela lejana.

Fue lo que consiguió, porque su colegio habitual resultó afectado por los terremotos. La comida que reciben depende de la caridad. Agradece a grupos cristianos y a la ONG Cáritas que les han hecho llegar almuerzos. Aún así, la situación es más que desesperante.

Diuverlis Rodríguez permanece junto a su familia en un refugio improvisado en medio de una plaza pública a la espera de una solución habitacional, en Catia la Mar, La Guaira.

“Es difícil, de verdad es difícil. Solamente el que está en esta situación conoce de verdad. Pero el que no está en los zapatos de nosotros cree que estamos aquí porque nos vayan a dar algo”.

Diuverlis a veces entra a su casa para poder bañarse, con el miedo a que un deslizamiento de tierra la termine de derrumbar. Otras veces le ha tocado bañar a sus hijos con un tubito ahí frente a la carpa en medio de la plaza, donde escasea la privacidad. “Es difícil, hija. Es muy difícil”, nos dice conteniendo las lágrimas, al tiempo que repite una y otra vez lo agradecida que está con Dios por tener a su núcleo con vida. Durante los terremotos, Diuverlis perdió a 25 miembros de su familia.

El último balance oficial publicado por el Gobierno de Venezuela data del pasado 24 de agosto y cifró en 6.509 los fallecidos tras la tragedia. Desde entonces no se ha actualizado. El número de desaparecidos sigue siendo incierto. En agosto, el gobernador de la entidad reportó a un medio local unas 1579 personas desaparecidas; una cifra que el Gobierno nunca difundió.

Cinco meses después, la magnitud de la tragedia se siente intacta en algunas zonas de La Guaira. Son kilómetros de escombros de edificios desplomados que recuerdan lo devastador que fue el doblete sísmico del pasado 24 de agosto. Hay edificaciones, residenciales y turísticas, donde el tiempo parece haberse detenido. Decenas de personas que siguen estando como desde el primer día, en la búsqueda desesperada de un familiar.

“Hasta que el último salga”: es la promesa de esos héroes anónimos que no han dejado de buscar y a quienes esas familias se aferran con la esperanza de pronto poder despedir a sus seres queridos con algo de dignidad.

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