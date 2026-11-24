Un medio vinculado a los hutíes de Yemen afirmó este martes 24 de noviembre que los ataques aéreos sauditas contra autobuses y camiones dejaron 25 muertos o desaparecidos en el suroeste del país, donde estos combatientes proiraníes avanzan frente a las fuerzas gubernamentales.

“El balance del ataque de la aviación enemiga saudita contra autobuses y camiones en Wadi Mabaq, en la provincia de Lahj, aumentó a 25 mártires o desaparecidos, además de seis heridos”, indicó la agencia de noticias hutí Saba y añadió que el sobrevuelo constante de aviones sauditas dificultaba las labores de rescate.

El lunes, el portavoz militar del movimiento, Yahya Saree, había informado del ataque, sin ofrecer un balance de víctimas, y aseguró que no quedaría “sin respuesta”.

El ataque se produce después de los bombardeos en la vecina provincia costera de Hodeida, controlada por los hutíes, que dejaron al menos 17 muertos, según el movimiento.

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El conflicto en Yemen se reanudó en julio

El conflicto en Yemen, que enfrenta a los hutíes proiraníes con el Gobierno respaldado por Arabia Saudita, se reanudó en julio tras cuatro años de relativa calma, abriendo un nuevo frente en la guerra en Medio Oriente.

Los enfrentamientos se intensificaron en septiembre, cuando los combatientes antigubernamentales tomaron el litoral del mar Rojo y pasaron a controlar el estratégico estrecho de Bab el-Mandeb.

En los últimos días, los hutíes, que dominan amplias zonas del norte del país —las más pobladas—, han tomado el control de nuevos territorios en la provincia de Lahj y se acercan a Adén, donde el Gobierno se refugió tras perder la capital, Saná, en 2014.

Paralelamente, los combatientes proiraníes han multiplicado los ataques contra Arabia Saudita, dirigidos especialmente contra sus aeropuertos e infraestructuras energéticas, y han decretado un bloqueo en el mar Rojo contra la flota del reino, el mayor exportador mundial de crudo.

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