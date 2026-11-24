Medios locales informaron que una explosión se produjo sobre las 9:30 de la noche (2:30 GMT del martes) en la plaza de la Gobernación del departamento colombiano del Meta.

Videos y fotos muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados y un gran cráter en el suelo, todo en medio de una profunda oscuridad.

Un conocido restaurante de la zona quedó totalmente destruido. La estructura del edificio de la Gobernación del Meta habría quedado comprometida por la explosión y podría colapsar, según fuentes citadas por EFE.

Equipos de emergencia tratan de asistir a las víctimas y los hospitales de Villavicencio se han puesto en estado de alerta para atender a los heridos.

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Entretanto, unidades de la Policía Militar y miembros de organismos de inteligencia se trasladaron a la ciudad para asegurar la zona y tratar de establecer la autoría del atentado.

Alias Antonio Medina, cabecilla de los frentes 28 y 39 de las disidencias de las FARC, pertenecientes al Bloque Amazonas, estaría detrás del atentado, según las primeras hipótesis de los investigadores recogidas por Caracol Radio.

Autoridades condenan el atentado y piden esclarecer los hechos

"Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales", escribió en redes sociales el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El mandatario sostuvo que el atentado se debe a que "el narcoterrorismo está desesperado" por la "manera decidida" en que la Fuerza Pública lo está enfrentando desde que él llegó a la presidencia, hace cerca de cuatro meses.

"Que les quede absolutamente claro: en este Gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo. Cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado. Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡No habrá impunidad y no vamos a retroceder", concluyó.

La Defensoría del Pueblo rechazó "enérgicamente" esta ofensiva y aseguró que se suma a otros hechos violentos que ha vivido el país en los últimos días.

"El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil. Urge fortalecer las medidas de prevención y protección, y garantizar una respuesta oportuna de las autoridades frente a estos hechos", indicó la Defensoría en su cuenta de X.

La entidad también pidió a los grupos armados que respeten el derecho internacional humanitario y que cesen los ataques contra la población y los bienes civiles.

"Inadmisible y doloroso. ¿Hasta dónde quieren llevarnos? Causar miedo es fácil. Construir, reconstruir, eso es de valientes. Solidaridad con el Meta, con el Catatumbo, con Cauca, con Chocó, con Guaviare, con Nariño, con todo el país", afirmó la defensora del pueblo, Iris Marín.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, afirmó por su parte en redes sociales: "El Estado debe actuar con firmeza. Colombia no puede claudicar ante los violentos".

El Alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, se centró en la atención a los damnificados y en la investigación sobre los autores.

"Nuestra prioridad es proteger la vida y la integridad de las personas. Solicitamos al Gobierno Nacional todo el respaldo, acompañamiento y apoyo de la Fuerza Pública para esclarecer estos hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad de nuestra gente", indicó.

Varias autoridades locales también condenaron el hecho, como el alcalde de Medellín (noroeste), Federico Gutiérrez, quien expresó su rechazo y pidió "liberar a Colombia" de los grupos armados que perpetran estos atentados.

Con EFE y medios locales

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