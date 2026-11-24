Lo esencial:

Un ataque nocturno ruso dejó dos muertos y 40 heridos (incluidos dos niños) en Zaporizhia, según autoridades regionales ucranianas.

según autoridades regionales ucranianas. Según el ministerio de Defensa ruso, sus fuerzas atacaron un buque con supuesto material militar cerca de Odessa y una subestación eléctrica en Chernígov.

y una subestación eléctrica en Chernígov. Aviones militares rusos entraron en la zona de identificación aérea de Corea del Sur sobre el mar del Japón.

sobre el mar del Japón. Trípoli pidió explicaciones a Kiev por los ataques ucranianos con drones contra buques rusos cerca de Bengasi.

por los ataques ucranianos con drones contra buques rusos cerca de Bengasi. Noruega y Ucrania reforzarán su cooperación en torno al nuevo sistema antidrones DESNA.

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, viajará este martes a Transcarpatia (Ucrania) para reunirse con Volodímir Zelenski buscando normalizar los lazos dañados durante el mandato de Viktor Orbán.

A continuación, la información relevante del 24 de noviembre relacionada con la guerra en Ucrania:

Con información de EFE, AFP, Reuters y AP

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más